القطاع الخاص البحريني يستثمر في الطاقة الشمسية

تهدف مملكة البحرين إلى توليد 5 في المائة من الكهرباء المستهلكة في البلاد من خلال الطاقة المتجددة والموارد المتجددة بحلول عام 2025. وتعتزم المنامة طرح مشروع ضخم، حيث ذكرت وكالة الأنباء البحرينية نقلا عن وزير شؤون المياه والكهرباء في المملكة أن البحرين ستنشئ محطة طاقة شمسية عالية الطاقة تبلغ سعتها 100 ميجاواط بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فإن مملكة البحرين تخطط لبناء محطة طاقة شمسية بسعة 100 ميجاواط بالتعاون مع القطاع الخاص. وقال الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والمياه إن المشروع يجب أن يكون جاهزا للعمل بحلول نهاية عام 2018.

وبناء على توجيهات اللجنة التنفيذية الحكومية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تعتزم البحرين تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط بالتعاون مع القطاع الخاص. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع بحلول نهاية العام المقبل.

وفي عام 2016 طبقت الحكومة البحرينية الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة بهدف توفير 5 في المائة من استهلاك الكهرباء في البلد باستخدام الطاقة والموارد المتجددة. وهذا الهدف ــ الذي من المتوقع أن يتحقق في عام 2025 ــ سيولد مجموعة واسعة من مبادرات الطاقة والكهرباء في جميع أنحاء المملكة.

وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد أعلنت أخيرا أنه سيتم بناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 100 ميجاواط في البحرين.

وستطور حكومة المملكة البحرينية المشروع بالشراكة مع مستثمري القطاع الخاص من خلال عملية مناقصة تنافسية. ومن المقرر الانتهاء من تشييد المحطة بحلول نهاية عام 2019.

وسيتم تنفيذ المشروع بما يتماشى مع الخطة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة في البحرين والخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف المملكة بموجبها إلى إنتاج 5 في المائة من إجمالي الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.

ويتوافق الإعلان عن إنشاء محطة توليد الكهرباء مع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في البحرين وخطة الطاقة المتجددة الوطنية التي طرحتها الحكومة في عام 2016. حيث تحدد الخطتان هدف تحقيق 5 في المائة من استهلاك الكهرباء في البلاد من الطاقة والموارد المتجددة. وستساعد جميع الابتكارات التقنية الجديدة على خفض تكلفة إنتاج الألواح الشمسية والأجهزة الموفرة للطاقة.

وذكر تقرير وكالة الأنباء أنه من المتوقع تحقيق هذا الهدف في عام 2025 بفضل عدد من مبادرات الطاقة والكهرباء المستقبلية التي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء المملكة.

وأبرز الدكتور ميرزا التزام الحكومة بتسريع التنمية عبر قطاع الطاقة تحت قيادة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

كما سلط الوزير الضوء على دور اللجنة التنفيذية الحكومية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تسهيل الاستثمار مع قطاع الطاقة المتجددة.

واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى الأثر الإيجابي للتقدم التقني في خفض تكلفة إنتاج الألواح الشمسية والأجهزة الموفرة للطاقة.

وفي وقت سابق من عام 2017 عينت البحرين شركة استشارية تقنية وهندسية في إطار تطوير سياساتها في مجال الطاقة الشمسية. وقد تم التعاقد مع الشركة الاستشارية لدعم وحدة الطاقة المستدامة في البحرين SEU في تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بربط موارد الطاقة المتجددة الموزعة. وتتمثل الأهداف الرئيسة لوحدة تحسين الطاقة في وضع سياسة فعالة ومستدامة للطاقة، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الوعي نحو الحفاظ على الطاقة.