«سمنتة آبار النفط» «2»

عودا على بدء، ذكرت في المقال السابق الذي يعد المقال الأول من هذه السلسلة، أنه بعد الانتهاء من عملية الحفر تبدأ عملية "سمنتة البئر" وهي عبارة عن ضخ السائل الأسمنتي من فوهة بئر النفط عبر أنابيب التغليف ومن ثم إزاحته إلى الفراغ الموجود بين محيط أنابيب التغليف الخارجي وبين جدار بئر النفط. حيث يجف هذا السائل الأسمنتي بعد فترة ويجمد وينتج عن ذلك ما يسمى الجدار الأسمنتي.

لعملية "السمنتة" فوائد كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: تثبيت أنابيب التغليف وتدعيمها، عزل الطبقات الجيولوجية عن بعضها البعض وهي تعتبر الفائدة الأهم لعملية "السمنتة" حيث تمنع اختلاط الموائع الموجودة فيها وعدم انتقالها من المناطق ذات الضغط المرتفع إلى المناطق ذات الضغط المنخفض، ما يسهل تنظيم عملية الإنتاج من الطبقات المستهدفة.

من فوائد عملية "السمنتة" أيضا أنها تحمي أنابيب التغليف من التآكل بسبب المياه المالحة أو بسبب الأحماض الموجودة في سوائل الحفر. كذلك يقوم الجدار الأسمنتي بحماية بعض الطبقات الجيولوجية من سوائل الحفر، وغير ذلك من الفوائد. جدير بالذكر أن عملية "سمنتة آبار النفط" تتطلب دقة عالية في تحديد نسب المواد المكونة للأسمنت وتحديد الوقت المناسب لتحول السائل النفطي إلى الحالة الصلبة كي تتم العملية بنجاح وتؤتي أكلها. هناك عملية مرافقة لعملية "سمنتة آبار النفط" تسمى عملية تحسين مواصفات الأسمنت، ويمكن إيجازها للقارئ الكريم على أنها إضافة مجموعة من المواد للخليط الأسمنتي. لهذه العملية تطبيقات كثيرة جدا منها على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الكثافة المستهدفة بناء على طبيعة تكوين بئر النفط والمواصفات الفيزيائية لأنابيب التغليف كالوزن والحجم والعمق وما إلى ذلك، ومن هذه التطبيقات أيضا تقليل اللزوجة للخليط الأسمنتي. منها أيضا ما يضاف إلى الخليط لزيادة الوزن النوعي أو خفضه.

أود التنويه هنا إلى أن هناك شروطا ومواصفات لا بد من تحقيقها في المواد التي ستضاف للخليط الأسمنتي، على سبيل المثال، ألا تؤثر هذه المواد نهائيا في زمن التصلب، ويقصد بذلك المدة بين ضخ السائل الأسمنتي حتى يتحول إلى الحالة الصلبة. يجب أيضا التأكد من أن هذه المواد المضافة غير قابلة للتفاعل الكيماوي مع الخليط الأسمنتي "خاملة كيماويا" حيث إن التفاعل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. لعل سؤالا يتبادر لذهن القارئ الكريم "هل هناك فرق بين عملية "سمنتة آبار النفط" وبين "سمنتة آبار الغاز"؟"، الحقيقة هناك فرق لا يمكن إغفاله بين العمليتين يمكن اختصاره في التالي: غالبا ما تضاف بعض المواد الخاصة في الأسمنت المخصص لآبار الغاز تمنع هجرة هذا الغاز من مكمنه عبر الجدار الأسمنتي إلى مناطق أخرى، وذلك بسبب الخواص الفيزيائية والكيماوية للغاز التي تجعله أكثر نشاطا في محاولة إيجاد الثغرات خلال الجدار الأسمنتي. تضاف كذلك بعض المواد للخليط الأسمنتي في آبار الغاز حيث تحسن مواصفاته ليتحمل الضغط والحرارة المرتفعين اللذين يصاحبان مكامن الغاز غالبا.

ختاما، أود أن أشير إلى أن عملية" سمنتة آبار النفط والغاز" هي عملية معقدة لا يكفيها عشرات المقالات، وعلم كبير يتطور يوما بعد يوم، لكن الهدف من هذه السلسلة هو تقديم صورة مبسطة للقارئ الكريم.