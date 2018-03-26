كوريا الشمالية .. بداية قطع الطريق على إرهاب بشار وطهران

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإجراء مفاوضات مباشرة مع الكوري الشمالي كيم جونج أون في الأشهر المقبلة، لا بدّ أن يتمثل أحد أهم أهداف إدارته لهذا الحوار التاريخي في وقف مبيعات الأسلحة من بيونج يانج إلى الشرق الأوسط بشكل دائم.

أجرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة محادثات مسهبة مع النظام الكوري هدفت إلى وضع حدّ لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في البلاد، غير أنها لم تحقق أي نجاح يُذكر. إلا أنّ قطع شبكات كوريا الشمالية لنشر الأسلحة النووية في الخارج لم يكن يوماً ضمن أبرز أولويات واشنطن، وفقاً لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين. والنتيجة أن بيونج يانج تواصل تصدير التكنولوجيات العسكرية الخطيرة إلى دول مثل إيران وسورية رغم مواجهتها عقوبات دولية متشددة.



الانتشار النووي في سورية



ظهرت الأدلة على الدور السري لكوريا الشمالية في بناء مفاعل لإنتاج البلوتينيوم في سورية عام 2007، في نفس الفترة التي كانت فيها إدارة بوش تتفاوض على اتفاق لنزع السلاح مع بيونج يانج. وفي ذلك الوقت، اعتُبر بناء المفاعل في موقع الكبر "سورية" إحدى أسوأ حالات الانتشار النووي في التاريخ. ومع ذلك، امتنعت واشنطن عن معاقبة كوريا الشمالية بشدة آملةً تحقيق نصر دبلوماسي في موضوع نزع السلاح، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون سابقون مطّلعون على المحادثات. كما أن الإدارة الأمريكية لم تطالب مطلقاً بمساءلة كاملة حول أنشطة بيونج يانج في سورية، غير أن جولة المفاوضات تلك انهارت، ونمت ترسانة كوريا الشمالية النووية بشكل كبير في السنوات اللاحقة.

ورغم أن المقاتلات الإسرائيلية دمّرت في نهاية المطاف المفاعل السوري في أيلول (سبتمبر) 2007، متسببةً في مقتل عدد من العمال الكوريين الشماليين الموجودين في الموقع، لا يمكن للولايات المتحدة تحمّل ثمن صرف النظر عن التهديد الذي يطرحه الانتشار النووي في المنطقة خلال الجولة المقبلة من المحادثات. وفي هذا السياق، قال إليوت أبرامز، الذي كان مسؤولاً بارزاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال إدارة بوش "سورية شكّلت سابقةً مريعة لمسألة منع الانتشار النووي"، مضيفاً أن "كوريا الشمالية أفلتت عملياً من العقاب في عملية بيع الأسلحة".

كما يخشى المختصون أن تكون بيونج يانج قد ساعدت سورية على تطوير أصول نووية أخرى. ففي 21 آذار (مارس)، أصدر "معهد العلوم والأمن الدولي" ومقره واشنطن تقريراً دعا فيه مفتشي الأمم المتحدة إلى زيارة موقع بالقرب من بلدة القصير الغربية في سورية، مشيراً إلى أن نظام الأسد ربما يكون قد بنى منشأةً لتخصيب اليورانيوم هناك، بمساعدة بيونج يانج.

وأياً كان الأمر، تفيد كل من واشنطن وكوريا الجنوبية أنهما ستبقيان العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية خلال المحادثات المقبلة، رغم التعهد المزعوم لكيم جونج أون بتجميد كافة اختبارات الصواريخ الباليستية. وفي هذا الصدد، صرّحت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا خلال برنامج "واجه الأمة" Face the Nation في 18 آذار (مارس) قائلةً "في هذه المرحلة، لم نقدّم لهم أي شيء. لن تكون هناك مكافأة على الحوار". وتبدو هذه المقاربة حكيمة نظراً إلى الكشف مرة أخرى عن استعداد بيونج يانج لتصدير تقنيات حساسة إلى سورية. ففي تقرير سري، وصف مفتشو الأمم المتحدة كيف هرّبت شركات تجارية كورية شمالية أطناناً من المعدات الصناعية إلى سورية خلال السنوات القليلة الماضية لما بدا أنه لأغراض بناء منشأة جديدة لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وتضمنت الشحنات، التي تم تتبعها من قبل عديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بلاطات مقاومة للأحماض وأنابيب من الصلب غير القابل للصدأ وغيرها من المواد المرتبطة بهذه المرافق. كما كشفت الأمم المتحدة 40 شحنةً سابقة لم يتم الإعلان عنها مرسلة من كوريا الشمالية إلى "مركز بحوث جمرايا السوري"، أي الهيئة التي تشرف على إنتاج الأسلحة الكيميائية، بين عامَي 2012 و2017.

فضلاً عن ذلك، كشفت الأمم المتحدة أن بيونج يانج كانت ترسل مهندسين إلى مصانع سورية لإنتاج الأسلحة الكيميائيةوالصواريخ خلال الأشهر القليلة الماضية. واستناداً إلى إحدى الدول الأعضاء، تمّ إيجاد عناصر كورية شمالية في منشآت مماثلة في كل من حماة وعدرا وبرزة. أما الهدف المفترض لوجودهم فكان مساعدة الجيش السوري في عملياته ضد المتمردين. غير أن مسؤولي الدفاع الأمريكيين يخشون أيضاً من أن الكوريين الشماليين يتعلمون بدورهم من استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية، ربما في حال احتياجهم إلى اللجوء إلى الهجمات الكيميائية إذا ما اندلع نزاع في شبه الجزيرة الكورية. وتعتقد واشنطن أن بيونج يانج على أتمّ الاستعداد لاستخدام مثل هذه الأسلحة، معتقدةً أنه تمّ استعمال غاز الأعصاب "في أكس" VX عندما أمر كيم جونج أون باغتيال أخيه غير الشقيق كيم جونج نام العام الماضي في ماليزيا.



تعاون مع إيران



يواصل مسؤولون في الأمم المتحدة والولايات المتحدة والشرق الأوسط التعبير عن قلقهم بشأن التعاون الصاروخي المشتبه فيه بين كوريا الشمالية وإيران. ففي أيلول (سبتمبر) الماضي، قام "الحرس الثوري" بعرض صاروخ باليستي جديد حمل اسم "خرمشهر" في إطار العرض العسكري السنوي في طهران. ويقول محللون فنيون إن السلاح يشبه إلى حدّ كبير صاروخ "بي أم 25" الكوري الشمالي، الذي يصل نطاقه إلى مدى 3500 كيلومتر، وهي قدرة قد تسمح لإيران بضرب العواصم الأوروبية". ويعود تاريخ التعاون في تطوير الصواريخ بين كوريا الشمالية وإيران إلى ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لمسؤولين أمريكيين. وقد كانت نسخ صواريخ "شهاب" الإيرانية السابقة شبه مطابقة لسلسلة صواريخ "نودونج" الكورية الشمالية، كما أن وكالات الاستخبارات الغربية تعقّبت تبادلات ثنائية منتظمة لعلماء ومهندسين. واليوم، يحاول المسؤولون تحديد ما إذا كان هذا التعاون لا يزال وثيقاً - وما إذا كان قد توسّع ليطول الحقل النووي. وكان كيم يونج نام، الزعيم السياسي الثاني في كوريا الشمالية، قد زار طهران لفترة دامت عشرة أيام في آب (أغسطس) الماضي، ما تسبّب في إطلاق أجراس الإنذار في العواصم الغربية. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن وقّع اتفاق تعاون علمي مع إيران عام 2012 مشابهاً لذلك الذي أبرمه مع سورية قبل عقد من الزمن. وفي ذلك الحين، خشيت واشنطن من أن الاتفاق الإيراني قد ينذر بتعاون نووي، ولا تزال هذه المخاوف قائمة.

لكن حتى الآن، يقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وآخرون من الأمم المتحدة "إنه لا يوجد دليل قاطع على التعاون النووي بين البلدين". أما على صعيد تطوير الصواريخ، فيبدو أن كوريا الشمالية وإيران قد أصبحتا مكتفيتين ذاتياً إلى حدّ كبير، رغم استمرار الروابط الفنية. وفي هذا الإطار، أشار عوزي روبين، المختص في "مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية"، إلى أنه "لم يعد يبدو أنهما بحاجة إلى بعضهما بعضا كثيراً. فالكوريون الشماليون يتقدمون على الإيرانيين بعدة طرق".



التداعيات السياسية



ذكرت إدارة ترمب أن المفاوضات مع كيم جونج أون ستركز على تفكيك الترسانة النووية للنظام وقطع شبكات انتشاره النووية - ولا يشكل ذلك مفاجأة نظراً إلى أن التقدّم الذي أحرزته كوريا الشمالية أخيراً في هذا المجال قد أسهم في تنامي القلق في واشنطن. غير أنه وفق مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، من غير الواضح ما الذي قد تعرضه واشنطن على بيونج يانج مقابل قطع أحد أهم موارد الإيرادات في البلاد. ومما لا شك فيه أن كوريا الشمالية تتطلع إلى تخفيض العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولا سيما تلك التي تستهدف صادراتها المعدنية والزراعية. لكن على غرار والده وجده من قبله، لا يُظهر كيم جونج أون أي ميل واضح نحو تحديث اقتصاد بلاده بشكل جدي أو السماح باستثمارات أجنبية كبيرة، بما أن أي خطوات مماثلة قد تهدد سيطرته على الدولة المعزولة. وبدلاً من ذلك، يشير العمق المشتبه فيه للأزمات الاقتصادية في كوريا الشمالية إلى أنه من المرجح أن يواصل التسويق لبضائعه أمام فاعلين سيئين في الشرق الأوسط، ما لم يثبت الرئيس ترمب أنه مستعد أو قادر على تقديم بديل مغرٍ بما فيه الكفاية، بحيث يعجز الزعيم الكوري الشمالي عن رفضه.