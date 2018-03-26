حكم إيران مفصل على مقاس المرشد .. وخلافته مأزق أوسع

تُعرَّف الجمهورية، بشكل فضفاض، بأنها "الدولة التي يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد"، غير أن بعض التطبيقات الحية لفكرة نظام الجمهورية انحازت بهذا الأخير، أو بالأحرى حرّفته عن قواعده وأصوله، ليتحول إلى مجرد "نظام" تم إفراغه من فلسفة وقيم ومبادئ "الجمهورية".

ظاهريا تحرص "الجمهورية" الإيرانية على التقيد بكل شكليات النظام الجمهوري "انتخابات دورية، فصل السلط..."، لكن الشيطان؛ كما يقول المثل الفرنسي، «يكمن في التفاصيل»، فالباحث في خبايا بناء الدولة الإيرانية، يجد أنها انتقلت تدريجيا إلى نظام تحولت كل السلط فيه إلى مرشد الجمهورية الذي هندَس كل الأجهزة والمؤسسات كي تكون تحت تحكمه بشكل مباشر أو غير مباشر.

يعود اختيار علي خامنئي مرشدا أعلى للثورة الإيرانية إلى أواسط سنة 1989؛ عقب وفاة الإمام الخميني، على غير رغبته، كما يبدو من حديثه إلى مجلس خبراء القيادة حين قال "يجب أن نبكي دما على مجتمع إسلامي يختار أمثالي لقيادته".

كان لدعم صديقه حينها علي أكبر هاشمي رفسنجاني؛ المؤيد لفكرة المرشد ضد مقترح اختيار لجنة لإدارة البلاد، دور كبير في إعلان خامنئي مرشدا مؤقتا، إلى حين إجراء استفتاء على تعديل الدستور، تُراجع فيه الصفات الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لمنصب المرشد الأعلى للجمهورية.

صار ذاك الاستفتاء الموعد في خبر كان إلى اليوم، وبدلا عنه غيّر المرشد الجديد؛ "الزاهد في المنصب"، الدستور حتى يمكنه من الاستمرار في منصبه مدى الحياة. كما غيّر علاقته برفيقه رفسنجاني داعمه الأول لتولي منصب المرشد، بعدما نسج الطرفان تحالفا تبّث أركانه داخل دولة الخميني؛ من خلال خلع أبو الحسن بني صدر أول رئيس منتخب خارج طبقة رجال الدين من قبل مجلس الشورى "1981".

شرع خامنئي في ممارسة سلطته الحقيقية، وبناء تحالفاته الخاصة، محاولا تغطية ضعف مؤهلاته العلمية؛ حيث لم يبلغ رتبة الاجتهاد الديني المرجعية. وافتقاده الكاريزما التي تؤهله للتحكم في هرم قيادي متعدد الأقطاب صممه الخميني، بقالب يناسب قدراته الاستثنائية.

كان تعديل الدستور أولى خطوات المرشد الزاهد لترسيخ سلطته في أعلى قمة النظام "الجمهوري"، حيث قرر تقليص المؤهلات العلمية المطلوبة لتولي منصب المرشد الأعلى، في مقابل توسيع الصلاحيات والسلط الممنوحة له.

زيادة على ذلك، حوّل الرجل "مجمع تشخيص مصلحة النظام" الذي أنشئ لأول مرة إبان الحرب العراقية الإيرانية، إلى هيئة للحكم بين السلطات في دستور 1990، مانحا نفسه صلاحية تعيين كل أعضائه البالغ 31 باستثناء ممثلي السلطات الثلاث.

شرع خامنئي في الموازاة مع ذلك في إحكام سيطرته على الحوزة العلمية بقم، مجمع أصحاب الكلمة العليا في الشأن الديني الإيراني. وقد تُوج ذلك بإعلان الرجل مرجعا دينيا منتصف التسعينيات، بعد فرضه هيكلة جديدة تقطع مع الاستقلال المادي لآيات الله، ممن أضحت امتيازاتهم مرتبطة بمواقفهم السياسية.

على صعيد آخر، نسج خامنئي علاقة وطيدة بالحرس الثوري الإيراني من خلال عملية إعادة هيكلته، بإحلال الترتيب الهرمي محل الترتيب الخطي، والسماح له بالمشاركة في مشاريع البناء لإصلاح مخلفات الحرب العراقية الإيرانية. ما يعني تدفق الأموال الحكومية إلى خزائن الحرس، وبذلك تشكلت نخبة عسكرية جديدة تدين بالولاء المباشر للمرشد وفق الهيكلة الجديدة.

ظهرت بجلاء إبان وصول ضابط الحرس الثوري السابق أحمد نجاد إلى السلطة، حين اتضحت معالم إمبراطورية الحرس الثوري من خلال ترسيخ حلفاء خامنئي مواقعهم داخل النظام، بالتزامن مع عملية إعادة هيكلة واسعة للاقتصاد قادها خامنئي بنفسه تحت شعار الخوصصة.

لم تسلم عملية الخوصصة من التحريف؛ على غرار ما حدث للجمهورية، فعوض تفويت سلطة الحكومة على مجال المال والأعمال إلى القطاع الخاص، تم توزيعها مكافآت على حلفاء المرشد. ففي ظرف أقل من خمس سنوات، تم نقل 3/2 من الأصول الحكومية، تضم أكثر من 3000 شركة كبرى قدرت قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار إلى شركات، لها صلات بمكتب خامنئي ومؤيديه من رجال الدين وقيادات الحرس الثوري.

تعد مؤسسة "خاتم الأنبياء" قطب المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري التي تأسست رسميا عام 1988، التي تسيطر حاليا على أكثر من 800 شركة فرعية، وتوظف قرابة 25 ألف مهندس، وتتنوع أنشطتها في مجال الأشغال الكبرى مثل البناء والتعمير والطرق والنقل والمياه وخطوط الأنابيب والتعدين والتنقيب عن النفط والغاز، وتصل أصولها وفق بعض التقديرات إلى أكثر من 100 مليار دولار.

استحدث المرشد مؤسسات ثورية معلنا أنها خطوة للقطيعة مع دولة الشاه، فيما السبب الحقيقي وراءها هو الحفاظ على الامتداد الطبيعي للشبكات الاقتصادية غير الرسمية التي اشتهرت بها إيران، وإن تغيرت أسماؤها وأسماء مالكيها، مع تمتعها بامتيازات خاصة تبدأ من الإعفاءات الضريبية، ولا تنتهي عند الحماية من المنافسة الحرة مع القطاع الخاص المترنح في البلاد.

لقد نجح "المرشد الزاهد" في تشييد جمهورية على المقاس، منح نفسه صلاحيات تعيين قيادة الحرس الثوري وأعضاء السلطة القضائية ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور "12 عضوا"، وجل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكذا المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يمارس حق الفيتو من خلال مجلس صيانة الدستور على الرئيس والبرلمان ومجلس خبراء القيادة.

صنع الرجل في فترة حكمه تحالفات قوامها مزيج من زواج سلطة المال بسلطتي السياسة ورجال الدين مع غطاء أيديولوجي مغرق في المذهبية والطائفية. بيد أن لحظة أفول هذا النظام السياسي - الديني الفريد قريبة جدا، ما يدرك باحتدام المعارك حول خلافة الرجل إن كتبت لذا النظام الاستمرارية، وحول مستقبل جمهورية استثنائية بكل المقاييس متى لم يحصل توافق حول من يخلف مهندس نظام لم يعد مغريا لفئات عريضة داخل المجتمع الإيراني، التي قررت تنكيد الأيام الأخيرة من حياة المرشد بالخروج في تظاهرات ضده من حين إلى آخر.