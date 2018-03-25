القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح.

وقال الملك : " علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح.

وقال ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.