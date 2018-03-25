وزير الخزانة الأمريكي: ترمب لا يخشى نشوب حرب تجارية مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترمب لا ينوي التراجع عن الرسوم التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار رغم تهديدات من الصين بالرد، مضيفا أن ترامب ليس قلقا من نشوب حرب تجارية.

وأبلغ الوزير قناة فوكس نيوز التلفزيونية اليوم قائلا "سنمضي قدما في رسومنا الجمركية، نعكف على ذلك، لذا، كما قال الرئيس ترمب، لا نخشى نشوب حرب تجارية، لكن ذلك ليس هدفنا".

دفعت المخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين أسعار الأسهم الأمريكية للهبوط. وخسر المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 نحو ستة بالمئة لكل منهما بنهاية الأسبوع الماضي.

كان ترمب وقع الأسبوع الماضي أمرا رئاسيا يستهدف فرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، بسبب ما تصفه إدارته بأنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، ولكن بعد فترة مشاورات تستمر 30 يوما بدءا من نشر قائمة بالسلع.

وأمهل ترمب وزارة الخزانة 60 يوما لإعداد قيود استثمارية تهدف إلى منع الصناديق والشركات التي تسيطر عليها الصين من الاستحواذ على شركات أمريكية تعمل في التقنيات الحساسة.

وقال منوتشين إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد تتوصل لاتفاق مع الصين بخصوص بعض المسائل، لكنه أضاف أنه لن يتم تعليق الرسوم الجمركية "ما لم يكن لدينا اتفاق مقبول يصادق عليه الرئيس".

وحثت الصين الولايات المتحدة على "التراجع عن حافة الهاوية" فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وهددت بالرد باستهداف صادرات زراعية أمريكية.