مكاسب النفط تتواصل وسط رهانات على تمديد خفض الإنتاج إلى 2019

توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الحالي بعدما اختتمت الأسبوع الماضي على مستويات مرتفعة وعادت إلى مستوى فوق 70 دولارا للبرميل.

وتلقت الأسعار الدعم الأكبر من الزيارة الناجحة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى الولايات المتحدة ومباحثاته المكثفة التي تطرقت إلى ملفات الطاقة، إلى جانب إعلان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" مع روسيا وعدد من المنتجين المستقلين قد تمتد إلى العام المقبل.

كما حفز نمو الأسعار عودة ملف الأزمة الإيرانية إلى الصدارة وذلك في إطار سياسات أمريكية تهدف إلى تجديد العقوبات على طهران ما يرجح معه تراجع صادرات إيران النفطية على نحو حاد في الفترة المقبلة وهو ما سيؤثر في مستوى المعروض النفطي العالمي.

وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، روس كينيدي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" للخدمات النفطية، أن المواقف السعودية بشكل عام داعمة للسوق ومعززة لنمو الأسعار مشيرا إلى أن أسعار النفط الخام على الأرجح ستواصل مسيرة الارتفاعات متجاهلة الزيادات المقابلة في الإنتاج الأمريكي.

وأضاف أنه بينما كانت السوق تتحدث عن إنهاء مبكر لصفقة خفض الإنتاج بين المنتجين بعد ارتفاع الأسعار إلى مستوى 70 دولارا للبرميل وجدنا تصريحات الوزير الفالح تؤكد على التمسك بالاتفاق حتى نهاية العام الحالي مع ترجيح مد الاتفاق خلال العام المقبل 2019 وهو ما كانت له آثار محفزة على تسجيل مستويات جديدة من الارتفاع لأسعار النفط.

ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" لاستشارات الطاقة، إن توجه شركات النفط الدولية نحو التركيز على زيادة نشاط الحفر في الحقول الأمريكية يعكس الثقة التامة بمستقبل السوق، لافتا إلى أن أنشطة الحفر وصلت بالفعل إلى مستويات لم تشهدها منذ ثلاث سنوات مشددا على أن السوق تعيش بالفعل حالة من الثقة الواسعة بأن الطلب العالمي قوي وسريع النمو وهو بالتالي سيدعم بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لأجل طويل.

وتوقع موريس أن يؤدي تجدد أزمة الملف النووي الإيراني إلى المساهمة في اشعال الأسعار في ضوء إصرار الإدارة الأمريكية على تجديد العقوبات على طهران وهو ما سيعود بالصادرات النفطية الإيرانية - على الأرجح - إلى مستويات الانكماش والتقلص السابقة وهو ما سيجدد بدوره أيضا المخاوف على استقرار المعروض النفطي العالمي.

ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن اختيار مستشار أمن قومي أمريكي من ذوي المواقف الصارمة تجاه إيران ستكون له انعكاسات واسعة على سوق النفط وعلى وجود احتمال كبير بتجديد العقوبات ضد طهران وهو ما سوف يقود بدوره إلى مزيد من المكاسب القياسية في الأسعار.

وأشار هوبر إلى أن أسعار النفط الخام سجلت في الأسبوع الماضي أكبر مكسب أسبوعي في شهر خاصة بعد نشوب بوادر حرب تجارية واسعة بين الولايات المتحدة والصين في ضوء فرض تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصين وهو ما أشاع حالة من المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.

إلى ذلك، أكد تقرير "ذا إنرجي كولكتيف" الدولي أن قطاع الطاقة النظيفة حقق أكثر من 333 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في عام 2017 وهو ما يعد ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي الذي بلغه وقدره 360.3 مليار دولار في عام 2015 مشيرا إلى أن هذا النمو في الاستثمارات يعكس اهتماما دوليا متزايدا بالتقنيات الذكية والطاقة المتجددة حيث بدأ هذا التوجه بقوة منذ عام 2010 حيث تم استثمار ما مجموعه 2.5 تريليون دولار في الطاقة النظيفة.

وأدت الطفرة الاستثنائية في منشآت توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى جعل عام 2017 عاما قياسيا لاستثمارات الطاقة النظيفة في الصين، وأفاد التقرير الدولي أن معظم الاستثمارات في الطاقة الجديدة في العام الماضي تركزت في الصين بحجم استثمارات قدره 132 مليار دولار تليها الولايات المتحدة 67 مليار دولار، ثم أستراليا والمكسيك في حين استثمرت اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا في العام الماضي في الطاقة النظيفة أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة.

ولفت التقرير إلى أنه مع اتضاح الفوائد الاقتصادية والبيئية للطاقة النظيفة للشركات والحكومات والأفراد، فإن الاتجاه العام هو الانتقال إلى تقنيات جديدة متطورة منوها إلى تقدير الخبراء أنه إذا استمرت الاستثمارات بنفس الوتيرة فستصل إلى تريليون دولار سنويا.

وأضاف التقرير أنه يبدو أن هذا الرقم مثير للإعجاب ولكن التغيير في التحول للطاقة النظيفة لا يحدث بالسرعة الكافية حيث يعد تغير المناخ أكثر مدعاة للقلق من أي وقت مضى وهناك حاجة إلى إطار قانوني قوي لتنفيذ مبادرات الطاقة النظيفة بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

وذكر التقرير أن هناك العديد من الاقتراحات التي قدمها أخيرا مجلس المستقبل العالمي للطاقة في العالم والتابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والتي تشمل العديد من السياسات من أجل الانتقال السلس إلى الطاقة النظيفة التي تم الاتفاق عليها بعد مناقشات استراتيجية مع مجموعات الصناعة والباحثين والتحليل الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن هذه الاقتراحات يمكن تلخيصها في ثلاث توصيات رئيسية أولها ضرورة قيام الحكومات بمساندة الابتكارات المحلية، وثانيها تبني رؤية طويلة الأجل لتعزيز النمو في قطاع الطاقة النظيفة مع وجود عدد من السياسات المتكاملة في هذا المجال، وثالثها ضرورة تقديم المساعدات اللازمة لتعزيز النمو في مجال الطاقة النظيفة.

كانت أسعار النفط قد صعدت في ختام الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني (يناير) بعد أن قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن "أوبك" والمنتجين المتحالفين معها سيحتاجون إلى الإبقاء على تخفيضات الإمدادات في 2019.

ويعتقد ليونيد فيدون نائب رئيس لوك أويل الروسية أنه سيكون على "أوبك" وروسيا تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2020 إذا استمرت زيادة الإمدادات الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، ستدعم فكرة السعودية بتمديد تخفيضات النفط حتى 2019.

وبحسب "رويترز"، قفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.54 دولار، أو 2.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على مكاسب بنحو 6.4 في المائة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ تموز (يوليو) الماضي.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ تموز (يوليو) مع صعودها 5.5 في المائة، بعد أن أنهت الجلسة عند 65.88 دولار للبرميل، مرتفعة 1.58 دولار أو 2.5 في المائة.

وقادت تصريحات الفالح أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين للارتفاع، حيث أشار إلى أن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.

وفي كانون الثاني (يناير) 2017 بدأت "أوبك" ومجموعة من الدول غير الأعضاء، في مقدمتها روسيا، تنفيذ اتفاق لتخفيضات إنتاجية قدرها 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.

ويلقى النفط دعما من توقعات بارتفاع الطلب العالمي رغم زيادة في إنتاج الخام الأمريكي. ويتوقع مورجان ستانلي أن برنت سيصل إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب الموسمي.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي في الوقت الذي تحوم فيه أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات ما يدفع شركات التنقيب إلى زيادة خطط الإنفاق للعام الجاري.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت أربعت حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 23 آذار(مارس) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 804 .

وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 652 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.

ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 964 حفارا في المتوسط، مقارنة بمتوسط بلغ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018، وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.