6 صفقات اندماج واستحواذ بين 12 شركة مدرجة برؤوس أموال 47 مليار ريـال

تترقب السوق السعودية اكتمال ست صفقات للاندماج والاستحواذ بين 12 شركة سعودية خلال الأيام المقبلة، برؤوس أموال تتجاوز 46.6 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، وفقا لبيانات موقع "تداول"، فإن الصفقات تتوزع بين خمسة قطاعات، وهي المصارف، والتأمين والصناعات الغذائية، والتطوير العقاري، والبتروكيماويات.

وتشهد السوق السعودية نشاطا لعمليات الاندماج والاستحواذ أخيرا، لما يمكن أن ينتج عنه كيان اقتصادي أقوى، ذو قدرة أعلى على المنافسة والاستحواذ على حصص سوقية أضخم، وإمكانية أكبر لفتح أسواق جديدة اعتمادا على القدرة المالية المتزايدة بعد الاندماج.

وفي أكتوبر 2017، أصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة لتحل محل لائحة الاندماج والاستحواذ التي سبق اعتمادها، ما قد يسهل من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات العاملة في السوق السعودية.

وتتوزع الصفقات المرتقبة في السوق السعودية بين صفقتين في قطاع التأمين "أسيج" و"ملاذ" و"اتحاد الخليج" و"الأهلية"، وصفقة في قطاع المصارف بين "بنك ساب" و"البنك الأول".

كما تشمل الصفقات المرتقبة، صفقة في قطاع البتروكيماويات بين "الصحراء" و"سبكيم"، وصفقة في قطاع التطوير العقاري بين "جبل عمر" و"أم القرى للتنمية والإعمار".

وأخيرا صفقة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" اتفاقية نهائية لشراء 100 في المائة من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون" مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي إي المحدودة "الشركاء البائعون".

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة الصافي القابضة ببيع 34.95 مليون حصة تمثل 83 في المائة من رأسمال شركة الصافي دانون، وستقوم شركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي إي المحدودة ببيع 7.16 مليون سهم حصة تمثل 17 في المائة من رأس المال، إلى شركة نادك مقابل إصدار 44.5 مليون سهم لمصلحة شركة الصافي القابضة تمثل 32.16 في المائة من رأسمال "نادك"، وإصدار 9.11 مليون سهم لمصلحة شركة دانون للألبان الاستثمارية تمثل 6.59 في المائة من رأسمال "نادك".

وذكرت هيئة السوق المالية، أنها أخذت في الاعتبار أثناء إعداد لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية.

وأشارت الهيئة في حينها، إلى أن هذه اللائحة المحدثة عززت من أهمية الإفصاح الكامل والعادل في عمليات الاندماج والاستحواذ، مع مراعاة توضيح الإجراءات والالتزامات ذات العلاقة بتملك أسهم أو حصص سيطرة في الشركات المدرجة في السوق أو الاستحواذ عليها، وتمكين الشركات المدرجة ومساهميها وفتح المجال لإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ.

وتهدف اللائحة المحدثة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ.



*وحدة التقارير الاقتصادية