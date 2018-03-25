أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 56ر4802 نقطة مرتفعًا بـ 63ر1 نقطة وبنسبة 03ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 93ر4800 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 19 مليونًا و153 ألفًا و282 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 9ر164 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 7 ملايين و230 ألفًا و601 ريال عماني.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 782ر0 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 88ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 56ر4802 نقطة مرتفعًا بـ 63ر1 نقطة وبنسبة 03ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 93ر4800 نقطة.
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