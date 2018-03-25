مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 56ر4802 نقطة مرتفعًا بـ 63ر1 نقطة وبنسبة 03ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 93ر4800 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 19 مليونًا و153 ألفًا و282 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 9ر164 % مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 7 ملايين و230 ألفًا و601 ريال عماني.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 782ر0 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 88ر17 مليار ريال عماني.