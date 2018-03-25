الملك يبحث مع رئيس الكونغو سبل تطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل.

وجرى خلال الجلسة، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

حضر جلسة المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل .

كما حضرها من الجانب الكونغولي، وزير الشؤون الخارجية جان كلود جاكوسو، ووزير المالية والميزانية كاليكست نجانونجو، ومدير عام الشركة الوطنية لنفط الكونغو ميكسانيت راوول، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية لوسيان ايباتا.

