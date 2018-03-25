"رابطة تجارية كورية جنوبية": التوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا مهم في ظل إجراءات الحمائية

قالت رابطة تجارية دولية اليوم الأحد إن الشركات الكورية الجنوبية في حاجة لتوسيع وجودها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل إجراءات الحمائية بالولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن رابطة التجارة الدولية الكورية قالت في تقرير لها إنه يتعين على أكبر رابع اقتصاد في آسيا تنويع أسواقه للحفاظ على نمو الصادرات، وذلك في ظل توجه بكين وواشنطن، أكبر شريكين تجارين لكوريا الجنوبية، لحماية أسواقهما.

وقالت الرابطة "تتمتع أسواق أفريقيا والشرق الأوسط بإمكانيات كبيرة للنمو يمكن أن تقدم فرصا جيدة للأعمال التجارية الكورية الجنوبية".

ويذكر أن الصادرات الكورية الجنوبية تمثل 2.7% في الشرق الأوسط و 1.2% في أفريقيا، وهى نسبة أقل من نسبة الصادرات الصينية والأمريكية والألمانية في السوقين.

وأوضحت الرابطة أن منطقة الشرق الأوسط بها عدد من المواطنين الاثرياء، ومن المتوقع زيادة عددهم بنسبة 3 % خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن تنمو اقتصاديات دول المنطقة بنسبة ثابتة في قطاعي الصناعة والتجزئة.

وفيما يتعلق بأفريقيا، أشارت الرابطة إلى أنها تشهد تطورات تتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي من شأنها تعزيز جاذبية القارة كسوق استراتيجي.

وأضافت الرابطة أنه ربما سوف تشهد المنطقة ارتفاعا في الطلب على السيارات والبضائع الاستهلاكية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والمواد المتعلقة بالبناء.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الرابطة أنها سوف تفتتح مركزا للدعم التجاري في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية دخول دول أفريقيا والشرق الأوسط بصورة أفضل.