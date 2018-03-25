ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى المستجدات الدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

