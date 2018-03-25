"الذكاء الاصطناعي" يتفوق على الأطباء المدربين في تحليل أشعة القلب بدقة وسرعة

أظهرت دراسة حديثة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع قراء وتحليل نتائج أشعة القلب أسرع وأدق من أطباء القلب الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن باحثين من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو وجامعة كاليفورنيا بيركلي و"مركز بيت إسرائيل الطبي" شاركوا في هذه الدراسة.

قام الباحثون بتدريب جهاز كمبيوتر على تقييم أكثر صور أشعة القلب شيوعا "إيكو"، باستخدام أكثر من 180 ألف صورة أشعة، ثم بدأوا بعد ذلك المقارنة بين قدرة جهاز الكمبيوتر المدرب والطبيب المدرب على قراءة أفلام الأشعة الجديدة. وبلغت نسبة دقة قراءة جهاز الكمبيوتر لصورة الأشعة من 91.7% إلى 97.8%، في حين كانت نسبة الدقة مع الطبيب البشري بين 70.2% و83.5% فقط.

وقالت ريما أرناؤوط ، إخصائية أمراض القلب في المركز الطبي لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو والأستاذ المساعد في كلية الطب التابعة للجامعة وكبيرة الباحثين في الدراسة ، إن هذه النتائج تمثل خطوة أساسية بالنسبة لتحليل أفلام أشعة الإيكو.

يذكر أن تحليل أشعة الإيكو يمكن أن تكون معقدة، حيث تحتوي على عدة لقطات فيديو وصور ثابتة وسجلات قياس القلب من أكثر من 10 زوايا رؤية. ويمكن أن تكون الاختلافات بين بعض اللقطات طفيفة وهو ما يجعل من الصعب على العنصر البشري تحليل هذه الصور بدقة.

وأشارت الدراسة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون مفيدة بصورة أكبر، كما أن تطوير إعداد أجهزة الكمبيوتر بصورة أفضل يضمن الحصول على نتائج أفضل في تحليل صور أشعة الإيكو، مع إمكانية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تشخيص المزيد من الأمراض اعتمادا على تحليل أفلام الأشعة في مجالات طبية أخرى.

كان باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية قد نشروا دراسة في العام الماضي أشارت إلى إمكانية استخدام أجهزة الكمبيوتر المزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تشخيص سرطان الجلد.