خبراء صينيون: الرسوم الجمركية الامريكية ستلحق الضرر بالعالم

قال خبراء صينيون إن الخطة الأخيرة للحكومة الأمريكية بشأن فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصين ستلحق الضرر بالطرفين والعالم، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الاحد. وخلال مشاركتهم في القمة الاقتصادية لمنتدى التنمية الصيني، دعا الخبراء الجانب الأمريكي إلى عدم اقتراف أخطاء كبرى. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الخميس الماضي على مذكرة قد تفرض رسوما جمركية تصل إلى 60 مليار دولار أمريكي على الواردات من الصين، بالإضافة إلى قيود على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة. وأشار تشو مين، رئيس المعهد الوطني للبحوث المالية بجامعة تسينجهوا في بكين، إلى التداعيات المحتملة على السلاسل الصناعية العالمية. وقال تشو إنه بمجرد اندلاع حرب تجارية، فإن تكلفة السلع وأسعارها وتدفقاتها ستتغير جميعا. ويرى تشو أنه "من غير المرجح اندلاع حرب تجارية كاملة خطيرة"، مشيرا إلى وجود فترة من التشاور قبل أن يتم نشر قائمة الرسوم الجمركية، وهو ما يتيح مجالا لمواصلة المفاوضات. وتستند المذكرة التي وقعها ترامب يوم الخميس على تحقيق في إطار البند 301، أطلقته إدارة ترامب في آب/أغسطس 2017، إثر مزاعم بشأن ممارسات صينية تتعلق بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وفي تصريح لشينخوا، قال وانج يي مينج، نائب مدير مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة الصيني، "إن التحقيق الذي يستند إلى القوانين الأمريكية المحلية، يتعارض مع قواعد التجارة الدولية".