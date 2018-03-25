أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام المالي 2017 على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 229.5 مليون ريال.
2.حصة السهم الواحد 2.55 ريال.
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 25.5%.
4.عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.
5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الإثنين 2018/04/02م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
5.تاريخ التوزيع يوم الخميس 2018/04/12م.
"جرير" توصي بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع للعام المالي 2017
أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام المالي 2017 على النحو التالي :
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