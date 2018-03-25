تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني تخفيض رأس مالها من (350,000,000) ريال إلى (180,000,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (35,000,000) سهم إلى (18,000,000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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- "هيئة السوق" توافق على طلب "متلايف وايه أي جي" والبنك العربي للتأمين التعاوني تخفيض رأس مالها
أخبار الشركات- محلية
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