أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"نادك" توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع الحصص في شركة الصافي دانون

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (شركة نادك) عن إبرام اتفاقية شراء نهائية (الاتفاقية) بتاريخ 25/03/2018 لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة (شركة الصافي دانون) مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية