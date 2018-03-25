أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (شركة نادك) عن إبرام اتفاقية شراء نهائية (الاتفاقية) بتاريخ 25/03/2018 لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة (شركة الصافي دانون) مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).
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- "نادك" توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع الحصص في شركة الصافي دانون
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