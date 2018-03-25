"طيبة" توزع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2017

أعلنت شركة طيبة القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2017 م على النحو التالي :

1.إجمالي المبلغ الموزع 60,000,000 ريال

2.عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 150,000,000 سهم .

3.حصة السهم الواحد 0.40 ريال .

4.نسبة التوزيع إلى القيمة الأسمية للسهم 4 %

5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والمحدد بيوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون.