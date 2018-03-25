أعلنت شركة طيبة القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2017 م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 60,000,000 ريال
2.عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 150,000,000 سهم .
3.حصة السهم الواحد 0.40 ريال .
4.نسبة التوزيع إلى القيمة الأسمية للسهم 4 %
5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والمحدد بيوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون.
"طيبة" توزع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2017
أعلنت شركة طيبة القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2017 م على النحو التالي :
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