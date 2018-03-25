وفاة امرأة بعد خضوعها لعلاج بلدغ النحل

«الاقتصادية» من الرياض



قضت امرأة إسبانية إثر تلقي العلاج بلدغ النحل، وهي طرقة علاجية تدعمها النجمة السينمائية جوينيث بالترو.

وخضعت الإسبانية، البالغة من العمر 55 سنة إلى العلاج بلدغ النحل لعامين قبل أن يداهمها رد فعل سلبي للعلاج، تطور بسرعة كبيرة في الأسابيع الماضية وأدى إلى فشل في أجهزة الجسم والوفاة، بحسب الـ"بي بي سي".

وقال باحثون درسوا الحالة إن "العلاج بلدغ النحل الحي غير آمن ولا ينصح بتلقيه"، فيما يعتقد أن هذه أول حالة وفاة تنتج لمرضى لا يعانون من أي حساسية للدغات النحل.

ونشرت المجلة الاستقصائية لعلوم الحساسية والمناعة تقريرا عن حالة الوفاة الناتجة عن العلاج بلدغ النحل أعده أطباء متخصصون في المناعة من مستشفى جامعة "هوسبيتال" في مدريد.

وكانت الحالة تتلقى علاجا لتقصلات في العضلات والتوتر في عيادة خاصة لمدة عامين، لكنها في الجلسة الأخيرة قبل وفاتها أصيبت بضيق في التنفس، وفقدان الوعي.

وحاول الأطباء إسعافها بجرعة من المنشطات، إذ لم يتوافر لديهم علاج الأدرنالين، كما استغرقت سيارة الإسعاف نحو 30 دقيقة لتصل إلى العيادة.

ولم يكن للحالة تاريخ سابق من المشكلات التي قد تؤدي إلى هذه الأعراض مثل الربو أو أمراض القلب، أو غير ذلك من عوامل الخطر، أو أي نوع من أنواع الحساسية.

واكتشف الأطباء أن الحالة أصيبت بصدمة قوية نتيجة لحساسية مفرطة نتجت عنها غيبوبة دائمة واضطرابات في وظائف أجهزة الجسم.