ولي العهد: السعودية تملك 5 % من احتياطيات العالم من اليورانيوم

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن لدى المملكة أكثر من 5 في المائة من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وإذا لم نستخدمها فإن الأمر يشبه عدم استخدام النفط.

وأشار إلى أن القدرة على تخصيب واستخدام اليورانيوم السعودي نفسه بدلا من شرائه من الخارج، لاستخدامه في مفاعلات الطاقة، أمر يشغله.

وفي حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال ولي العهد، إن الولايات المتحدة مدعوة لوضع قوانين وقواعد للتأكد من عدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصب.

وتعمل المملكة على برنامج لإنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية، وتخطط لإقامة تلك المفاعلات والبدء بإنشائها نهاية العام الجاري وجذب مستثمرين إليها.

يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية باشرت نهاية العام الماضي العمل في مشروع استقصاء وتقييم موارد اليورانيوم والتوريوم، في منطقة "أصفر ثويليل" في محافظة الحائط في منطقة حائل، حيث قالت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن خامات اليورانيوم تتركز في 9 مناطق بمختلف أنحاء المملكة، وأن تلك المناطق قيد الدراسة الدقيقة من قبل المدينة وهيئة المساحة الجيولوجية.

وقال ولي العهد، إن الهدف الرئيس من زيارته إلى الولايات المتحدة هو جذب المستثمرين الأمريكيين إلى السعودية.

وأضاف، خلال الحوار، "أنه يهدف من الزيارة أيضا إلى جذب التكنولوجيا وتقنيات التعليم إلى المملكة ودعم مسيرتها في هذا الإطار".

ويشارك ولي العهد في منتدى سعودي أمريكي في نيويورك الثلاثاء المقبل، بحسب ما نقلت رويترز عن السفارة السعودية في واشنطن.

وذكرت مصادر أن المنتدى ستحضره شخصيات اقتصادية بارزة مثل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيه.بي مورجان تشيس، وهنري كرافيس الرئيس التنفيذي لشركة كيه.كيه.آر، وكذلك أدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لناسداك.

وأضافت المصادر أن ستيفن شوارتسمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون سيستضيف الخميس المقبل فعالية على شرف ولي العهد.

وقال ولي العهد للصحيفة الأمريكية، إن الشرق الأوسط يمكن أن يصبح "أوروبا القادمة" إن أمكن حل بعض المشاكل فيه، وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي.