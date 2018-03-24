في الحرب التجارية .. ألمانيا هي الحلقة الأضعف

ما إذا كان من السهل الفوز في الحروب التجارية، كما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فهو أمر يعتمد كثيرا على الخصم في الطرف المقابل. إن كان هدفك هو ألمانيا - بلد يحظى بفائض في الحساب التجاري يصل إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - حينها نعم، من السهل الانتصار في الحرب التجارية.

أن تستهدف الولايات المتحدة ألمانيا أمر يعتبر من بعض النواحي خطأ وجوديا يخلط بين فئتين مختلفتين. باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي ليس لدى ألمانيا سياسة تجارية مستقلة. وباعتبارها عضوا في منطقة اليورو ليست لديها عملة وطنية خاصة بها. النظير الجغرافي الصحيح للولايات المتحدة سيكون إما منطقة اليورو وإما الاتحاد الأوروبي: الأولى إن كانت شكواك هي السياسة التجارية، والثاني إن كانت العملة. لكن في النهاية هذا التمييز ليس مهما. فقد حظيت منطقة اليورو بفائض في الحساب الجاري يصل إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وهو رقم ضخم نظرا لحجم الاقتصاد.

منذ عام 2012 كانت استراتيجية منطقة اليورو لمكافحة الأزمة قصيرة النظر: دفعت الحساب الجاري إلى فائض قوي وجعلتها تتوقع أن يستوعب العالم هذا الفائض. كانت استراتيجية مبنية على سياسة إفقار الجار، وكانت أكثر ملاءمة للبلدان الصغيرة منها لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأصبح من الواضح الآن السبب في أن مثل هذه الاستراتيجية غير مستدامة. فهي تجعلك عرضة لإجراءات حمائية، مثل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألمنيوم. وهذه الرسوم من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، ما لم يصدر إعفاء في اللحظة الأخيرة.

ألمانيا بلد مصدر كبير للصلب إلى الولايات المتحدة، لكن الصلب عرض جانبي فقط. القضية الحقيقية هي ما إذا كان ترمب سيواصل تهديداته المتكررة بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة. مركز برويجل، المؤسسة الفكرية التي يوجد مقرها في بروكسل، أجرى حسابات بشأن الآثار المترتبة على فرض رسوم جمركية افتراضية بنسبة 35 في المائة على قطاع السيارات الأوروبية وكانت النتيجة خسارة في الإيرادات تقدر بـ 17 مليار يورو سنويا. سوف يكون التأثير الاقتصادي الكلي أعلى بسبب تأثيرات الشبكة. الاتحاد الأوروبي عالق ليس فقط في مجال الصادرات، بل أيضا في مجال إنتاج السيارات لبيعها في بقية أسواق العالم.

الرسوم الجمركية الأمريكية ما هي إلا واحدة من ثلاث صدمات يحتمل أن تزعزع استقرار قطاع السيارات. ثمة صدمة أخرى هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى صفقة. أنا لا أتوقع حصول ذلك، لكنه سيناريو أكثر قبولا من إلغاء "خروج بريطانيا". في مثل هذا السيناريو المؤسف يمكن أن ينتهي المطاف بالمملكة المتحدة لأن تفرض رسوما جمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لآخر الإحصائيات الألمانية، تشكل كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أكبر وثاني أكبر مصدر للفائض التجاري في ألمانيا. والمزيج الذي يتألف من الرسوم الجمركية الأمريكية و"خروج بريطانيا" من دون التوصل إلى صفقة من شأنه أن يكون صدمة تؤدي إلى الوهن.

مشكلة ثالثة وأكثر توقعا هي الانهيار المتواصل في مبيعات سيارات الديزل. فقد أعطى قرار قضائي صدر حديثا عن أعلى محكمة إدارية في ألمانيا، الضوء الأخضر لفرض حظر على استخدام سيارات الديزل في المدن الألمانية، وكثير منها ليست لديها أي سبيل أخرى لتحقيق الأهداف المتعلقة بانبعاثات الغازات. لقد وضعت صناعة السيارات الألمانية رهانا كبيرا على طول عمر تكنولوجيا الديزل، ويتعين عليها الآن التوصل إلى خطة بديلة. بعد استثمارها في التكنولوجيا الخاطئة لفترة زمنية طويلة فوق الحد، من غير المحتمل أن تصبح شركات السيارات رائدة حين تسيطر السيارات الكهربائية ذاتية القيادة على العالم. من وجهة نظر استراتيجية، من الجنون المطلق أن يسمح الاتحاد الأوروبي لنفسه أن يصبح معتمدا بشكل كبير جدا على تصدير منتجات متأخرة في دورة حياتها. فقد تبين في النهاية أن كامل أنموذج الأعمال لديه مستند إلى الرهان على أن ترمب لن يصبح الرئيس الأمريكي، ولن يكون هناك خروج بريطاني من الاتحاد، وأن بالإمكان التحايل فيما يتعلق بأهداف الانبعاثات إلى الأبد.

من منظور أمريكي، ربما تكون الرسوم الجمركية ذات أثر عكسي من الناحية الاقتصادية. لكن هذه لعبة قوة جيوسياسية: تبدأ في فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، ثم تنتظر رد فعل الاتحاد الأوروبي المعاكس (ربما فرض رسوم جمركية على زبدة الفستق أو عصير البرتقال) ومن ثم توجه ضربة معاكسة بفرض رسوم جمركية على السيارات. لدى المفوضية الأوروبية قائمة بالسلع الأمريكية التي يحتمل أن تطبق عليها العقوبات الانتقامية. تريد ألمانيا من المفوضية أن تسير على مهل، إذ يظل من الممكن أن تعفي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لكن مقابل شروط صعبة: وضع حد أعلى لصادرات الصلب، وزيادة في الإنفاق الدفاعي ـ هناك الكثير من النشاط الدبلوماسي يجري الآن.

لكن زعماء الاتحاد الأوروبي في وضع ضعيف، فهم يعتمدون لفترة طويلة فوق الحد على الولايات المتحدة من أجل أمنهم الخارجي، وفي الفترة الأخيرة يعتمدون عليها من أجل امتصاص فوائض الحساب الجاري الهيكلية في الاتحاد. ومن خلال الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب أصبح يمتلك أداة فريدة للتأثير في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، وعلى أهداف الإنفاق الدفاعي من قبل البلدان الأعضاء، وعلى المساهمات لحلف الناتو.

من الممكن أن نجادل بأن من غير الأخلاقي أن تستخدم السياسة التجارية على هذا النحو. لكن هذه الحجة تفقد وجاهتها إذا نظرنا إلى الجانب الأخلاقي في سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في أن يكون لديه فائض كبير ومتواصل مع بقية العالم. أو بالتأكيد في إعطاء وعود بالإنفاق على الدفاع دون أن تكون لدى أعضائه النية للوفاء بها. بالتأكيد من السهل الانتصار في هذه الحرب التجارية. وهي سوف تكون المعادل لوضع يلعب فيه شخص ذكي مقابل شخص أحمق في الشطرنج ـ من الممكن أن تنتهي اللعبة تماما بعد حركتين.