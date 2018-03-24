مسيرات حاشدة بأنحاء أمريكا للمطالبة بفرض قيود على الأسلحة

احتشد عشرات الألوف في أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت للمشاركة في "مسيرة من أجل حياتنا" المطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح والتي يقودها ناجون من حادث إطلاق نار عشوائي في إحدى مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا النوع من الحوادث.

ومن المقرر أن يكون طلبة من مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، التي قتل بها 17 من الطلبة والمعلمين في الحادث الذي وقع يوم 14 فبراير شباط، من المتحدثين أمام أكبر حشد في واشنطن والذي توقع منظمون أن يصل إلى 500 ألف شخص. وسيكون هذا التجمع بالقرب من مقر الكونجرس الذي سيطالبه المشاركون بمكافحة العنف باستخدام الأسلحة.

وتهدف الاحتجاجات لإنهاء مأزق تشريعي يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود المفروضة على بيع الأسلحة في بلد صارت فيه حوادث إطلاق النار العشوائي شائعة ومتكررة الحدوث في المدارس والجامعات.

وقال آشلي شلايجر (18 عاما) المنضم حديثا إلى جامعة ولاية أوهايو، والذي قاد مسيرة واشنطن مع أصدقائه، "لا أريد أن يتحول أي طفل آخر إلى (مجرد رقم) إحصائي".

وفي منطقة فورت لودرديل في باركلاند مر آلاف الناس عبر نقاط تفتيش أقامتها الشرطة ليتجمعوا في أحد المتنزهات ثم الخروج في المسيرة. وحمل كثيرون منهم لافتات كتب عليها عبارات منها "هل أنا التالي؟".

وقال أدام بوتشوالد وهو أحد الناجين من مذبحة مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية إنه سيظل تركيزه هو وأصدقاؤه منصبا على تمرير تشريع جديد.

وأضاف وسط تهليل المشاركين "للأسف هذا ربما يحدث مجددا في مدينتك أو بلدتك. ينبغي وقف هذا الآن!"

وخلال مسيرة في نيويورك وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على ضحايا باركلاند. ويواجه المسلح المتهم، وهو طالب سابق يدعى نيكولاس كروز (19 عاما)، عقوبة الإعدام في حالة إدانته.

