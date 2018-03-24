إقلاع أول طائرة بدون توقف بين إستراليا ولندن اليوم

أقلعت اليوم السبت أول طائرة بدون توقف بين مدينة بيرث غرب استراليا ولندن، للمرة الاولى على الاطلاق.

وتقطع الرحلة رقم "9" لشركة "كنتاس" الاسترالية للطيران مسافة 14496 كيلومترا في حوالي 17 ساعة و20 دقيقة، مما يخفض زمن السفر، الذي كان يتطلب توقفا عدة ساعات.

والطائرة "بوينج -9-787دريملاينز" التابعة لشركة "بوينج" مجهزة بشكل خاص لاول رحلة بين بيرث ولندن، حيث تقتصر سعة الطائرة على 236 من مقاعد رجال الاعمال والمقاعد الاقتصادية الممتازة والمقاعد الاقتصادية لاعطاء مساحة أكبر للتحرك.

وقال رئيس شركة كنتاس، آلان جويس إن شركة الطيران الاسترالية تجري استعدادات لاول رحلة مباشرة بدون توقف على الاطلاق منذ تأسيس الشركة في عام 1921 .

وتلك الرحلة ستقطع مسافة حوالي 900 كيلومتر في الساعة وستستخدم 20 بالمئة وقودا أقل مما تستخدمه طائرات مماثلة في الحجم.

ومن المقرر أن تهبط الطائرة التابعة لشركة "كنتاس" للطيران في لندن في الساعة الخامسة وعشر دقائق صباح غد الاحد.

