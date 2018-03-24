ارتفاع عام لأسعار الحاصلات الزراعية في أمريكا

سجلت أسعار الحاصلات الزراعية في التعاملات الأمريكية ارتفاعا جماعيا باستثناء القطن اليوم الجمعة بحسب موقع وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار الذرة والقمح وقفزت أسعار الكاكاو في حين تراجع سعر القطن.

ارتفعت أسعار الذرة بواقع 1.25 دولار واحد أي بنسبة 0.33% لتصل إلى 377.25 دولارا لكل بوشل (مكيال لبيع الحبوب يعادل حوالي 27.2 كيلوجرام) تسليم مايو المقبل، في حين ارتفعت أسعار القمح بواقع 4.50، أي بنسبة 0.99% لتصل إلى 460.25 دولار لكل بوشل تسليم مايو المقبل.

وارتفع سعر الكاكاو بواقع 80 دولارا أي بنسبة 3.16% ليصل إلى 2615 دولارا لكل طن متري تسليم مايو المقبل.

في حين تراجع سعر القطن بواقع 0.32 دولار بما يعادل 0.39% إلى 81.83 دولار لكل رطل تسليم مايو المقبل.