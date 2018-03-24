ارتفاع واردات ألمانيا من عسل النحل إلى 259 مليون يورو في 2017

ازدادت واردات ألمانيا من عسل النحل لتغطية طلب المستهلكين، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة اليوم السبت.

وأعلنت رابطة تجارة العسل في هامبورج اليوم أن الواردات الألمانية من عسل النحل ارتفعت في العام الماضي بنسبة 7ر،4% لتصل إلى نحو 87 ألف و800 طن بقيمة بلغت 259 مليون يورو.

وتابعت الرابطة أن ألمانيا أصبحت بذلك أكبر مستورد لعسل النحل بين دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

ويبلغ معدل استهلاك العسل في ألمانيا نحو كيلوجرام في العام، وهو معدل ثابت منذ سنوات عديدة.

ولا تستطيع المناحل الموجودة في ألمانيا تغطية الطلب الداخلي على العسل، إذ وصل حجم ما أنتجته هذه المناحل في 2017 إلى نحو 26 ألف طن، أي ما يعادل أقل من ربع حجم الاستهلاك.

وتتصدر الأرجنتين والمكسيك وأوكرانيا الدول المصدرة للعسل إلى ألمانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث تقدم هذه الدول الثلاث نحو نصف كمية العسل المستهلكة في ألمانيا، كما تستورد ألمانيا العسل ايضا من كوبا والصين بالإضافة إلى دول من داخل الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبلغاريا وإسبانيا ورومانيا وإيطاليا.