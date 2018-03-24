وفاة شرطي متأثرًا بإصابته ليرتفع عدد القتلى إلى 4 بالهجوم الإرهابي في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، صباح اليوم، وفاة رجل شرطة، كان قد أصيب في هجوم إرهابي وقع جنوب فرنسا أمس، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم إلى أربعة.

وقال كولومب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن رجل الشرطة 45/ عامًا/ وهو من قوات الدرك، بادل نفسه كرهينة مقابل إطلاق سراح الرهائن المدنيين، الذين كانوا محتجزين في أحد المتاجر الكبرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قد صرح في وقت سابق أن الشرطي "أنقذ حياة أشخاص وشرف بلده". وكان تاجر مخدرات صغير، يبدو أنه تحول إلى إرهابي قد قتل ثلاثة أشخاص في سلسلة من الهجمات، التي وقعت جنوب فرنسا أمس الجمعة، قبل أن تقتله الشرطة بعد حصار استمر لساعات. وأصيب خمسة أشخاص آخرين في الهجمات.