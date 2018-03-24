توافق صيني أمريكي على مواصلة المحادثات التجارية الثنائية

أفادت وكالة شينخوا الصينية للانباء اليوم ان المسؤول الاقتصادي الرئيسي في الصين ليو هي تحدث هاتفيا مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووافق على الاستمرار في التواصل بشأن قضايا التجارة بين البلدين. وجاءت هذه المحادثة الهاتفية في وقت تصاعد التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اجراءات عقابية ضد واردات صينية يمكن ان تبلغ قيمتها "60 مليار دولار". وأقر البرلمان الصيني الاثنين تعيين المستشار النافذ ليو هي وهو مسؤول في الحزب الشيوعي تلقى تعليمه في جامعة هارفرد في منصب نائب رئيس الوزراء على أن يشرف على القطاعات المالية والاقتصادية الصينية.

ونقلت شينخوا عن ليو هي قوله لمنوتشين إن الصين على استعداد للدفاع عن مصالحها الوطنية وتأمل بان يُبقي الجانبان على عقلانيتهما وبان يعملا معا حفاظا على الاستقرار الكلي للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الاميركية". ولم تتأخر بكين في الرد على التهديدات التي اطلقها ترمب فهددت بدورها بفرض رسوم جمركية على اكثر من 100 منتج أمريكي. وقالت وزارة التجارة الصينية الجمعة أن الصين لا تخشى في أي حال حربا تجارية.