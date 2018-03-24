اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بواشنطن اليوم مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم. وتطرق الاجتماع إلى مبادرات المملكة في تنويع وتطوير اقتصادها وسعيها إلى مزيد من التقدم والتطوير التقني وفق رؤية 2030. حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى أمريكا والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- ولي العهد يستعرض مع رئيس البنك الدولي مبادرات المملكة في تنويع وتطوير اقتصادها
أخبار اقتصادية- محلية
- مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق لـ "حساب المواطن"
- تعديل 3 مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
- السوق المحلية تستعد لدخول السيارات الكهربائية بعد 6 أشهر
- المصارف تستعد لإيقاف التعامل بالريال الورقي واستبداله بـ "المعدني" تدريجيا
- المالية: لا ضرائب أو رسوم جديدة في 2018
- خطة لملاحقة التستر التجاري.. إلزام جميع المحال بنقاط البيع نهاية 2017
- إعادة فوائد المصارف للمسجلين في قوائم انتظار الصندوق العقاري بأثر رجعي
- بعد شهر من التشغيل التجريبي.. إطلاق نظام «إيجار» رسميا الإثنين
- إعادة السماح بشراء القمح من المزارعين بحد أعلى 700 ألف ريـال
- باقات جديدة لتذاكر الخطوط السعودية تخفض أسعار الدرجة الاقتصادية 24 %
أضف تعليق