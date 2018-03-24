ولي العهد يستعرض مع رئيس البنك الدولي مبادرات المملكة في تنويع وتطوير اقتصادها

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بواشنطن اليوم مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم. وتطرق الاجتماع إلى مبادرات المملكة في تنويع وتطوير اقتصادها وسعيها إلى مزيد من التقدم والتطوير التقني وفق رؤية 2030. حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى أمريكا والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.