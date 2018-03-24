«المسابقات» لكيال: موافقتكم على موعد الفيصلي إلكترونيا

شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن لجنة المسابقات أصدرت مواعيد الجولات من 21 إلى 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن راعت المواعيد المناسبة لناديي الأهلي والهلال بناء على مشاركتهما الآسيوية، لا سيما أنه سبق مناقشتها مع الجهازين الفني والإداري للفريقين.

وكان اتحاد القدم قد أصدر بيانا رد فيه على ما ذكره طارق كيال نائب رئيس نادي الأهلي بأن لجنة المسابقات رفضت تأجيل مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون توضيح الأسباب، جاء فيه "عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي بعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين وبعد ظهور نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2018 اجتماعا في مقر الاتحاد مع ممثلي الأهلي والهلال، وتم استعراض روزنامة بقية الموسم بما فيها مباريات الجولات من 21 إلى 26 في دوري المحترفين ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ومواعيدها في جميع مراحل البطولة، وكذلك مواعيد الجولات المتبقية، ومكان إقامتها طوال الفترة المقبلة، وكذلك مواعيد مبارياتهما في البطولة الآسيوية، وتم منح ممثليهما الفرصة لمناقشتها مع الجهازين الفني والإداري للفريق، والرد على لجنة المسابقات في المواعيد المناسبة لهما، علما بأن كيال كان نائبا لرئيس الأهلي".

وتابع "تلقت لجنة المسابقات لاحقا خطابا رسميا عبر البريد الإلكتروني من محمد شليه ممثل الأهلي يتضمن المواعيد المناسبة لمبارياته، التي تم من خلالها اختيار الجمعة في الـ 30 من الشهر الحالي، موعدا مقترحا لمباراة الفريق خارج أرضه في حال تأهله للدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، مع علمهم بوجود معسكر للأخضر ينتهي الثلاثاء المقبل، ووجود مباراة للفريق في دوري أبطال آسيا أمام تراكتورز الإيراني على أرض محايدة في الثالث من الشهر المقبل". وزاد "أصدرت لجنة المسابقات على إثر ذلك مواعيد الجولات من 21 إلى 26 من دوري المحترفين، وكذلك مواعيد مباريات كل مرحلة من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية المرحلة التي تليها، مراعية المواعيد المناسبة لناديي الأهلي والهلال بناء على مشاركتهما الآسيوية، وتم الالتزام بالروزنامة المعدة مسبقا بشكل كامل باستثناء تأجيل مباريات الجولة 18 في دوري المحترفين حيث وُضِعت مباراتا الأهلي والهلال المؤجلتان في تاريخ 16 - 3 - 2018".