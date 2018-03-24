لكل لجنة .. «إيميل» للتواصل

فرض الاتحاد السعودي لكرة القدم نظاما جديدا في طريقة تواصل الأندية مع لجانه المختلفة من دون الحاجة إلى مخاطبة أمانة اتحاد القدم السعودي، حيث زودها بالبريد الإلكتروني الخاص بكل منها، على أن يبعث النادي برسالة تتضمن استفساراته أو طلباته إلى اللجنة المعنية. وألزم اتحاد القدم كل لجنة بتخصيص موظف للرد على البريد الإلكتروني، حيث تعمل فور ورود رسالة إلكترونية لها على الرد مباشرة بتأكيد وصولها وأنها تحت الإجراء.

وكانت الأندية في السابق ترسل الخطابات عبر الفاكس إلى الأمانة العامة في اتحاد القدم السعودي، وبدورها تعمل على توجيه الخطاب إلى اللجنة المعنية، ما يتسبب أحيانا في ضياعها وتأخير وصولها. في سياق متصل، يخضع اتحاد القدم السعودي إلى عملية تطوير شاملة يقودها لؤي السبيعي أمينه العام، تشمل طريقة العمل داخل أروقته، بجانب الإجراءات الإدارية في الأقسام المختلفة. وكانت شركة متخصصة في التطوير قد درست الوضع الحالي لاتحاد القدم السعودي، حيث رصدت أخطاء عديدة في طريقة العمل، وبدائية في الإجراءات، ما تسببت في ضعف الجودة، ومن ثم حددت خطة يتم تنفيذها على مراحل لتطويره.