لجنة بمجلس النواب الأمريكي تطلب رسميا شهادة الرئيس التنفيذي لفيسبوك

كتب زعماء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة دعوة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج يتحدثون فيها بالتفصيل عن مخاوف جديدة بشأن استخدام شركة التواصل الاجتماعي للبيانات ويطلبون رسميا منه الإدلاء بشهادته في جلسة مقبلة.

وكتب جريج والدن، وهو جمهوري يرأس اللجنة، وفرانك بالون كبير الديمقراطيين فيها وزعماء آخرين في اللجنة قائلين "الجلسة ستنظر في أمر جمع وبيع بيانات شخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك، ربما بدون إبلاغهم أو موافقتهم وبما يخالف سياسة فيسبوك".