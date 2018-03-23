سهما نايكي وفيسبوك يقودان الأسهم الأمريكية إلى الصعود

فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم نايكي وفيسبوك بعد خسائر ضخمة قبل يوم بفعل مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات الصينية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 92.38 نقطة، أو ما يعادل 0.39 بالمئة، إلى 24050.27 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.43 نقطة تعادل 0.28 بالمئة إلى 2651.12 نقطة وربح المؤشر ناسداك المجمع 11.61 نقطة، أو 0.16 بالمئة، مسجلا 7178.28 نقطة.

