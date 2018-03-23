الرئيس مادورو يلغي 3 أصفار من العملة الفنزويلية من أجل التصدي للتضخم

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم ان اوراقا نقدية جديدة ستوضع قيد التداول في الرابع من يونيو بدون 3 أصفار في العملة الحالية البوليفار من أجل التصدي للتضخم الكبير الذي يعصف بالبلاد. وقال الرئيس الاشتراكي خلال اجتماع لحكومته نقل التلفزيون وقائعه "قررت أن الغي 3 اصفار من العملة وان اسحب من التداول الاوراق النقدية وان اطرح في التداول" أوراقا نقدية جديدة ابتداء من الرابع من يونيو. وستكون الورقة النقدية من فئة 500 بوليفار (11.3 دولارا بسعر الصرف الرسمي 2.1 في السوق السوداء) أكبر ورقة نقدية في المستقبل.

وستصبح ورقة الـ 100 الف بوليفار التي كانت أكبر ورقة نقدية في الوقت الراهن 100 بوليفار. وتتيح فقط شراء فنجان قهوة في الشارع، لان القدرة الشرائية قد تقلصت عبر تضخم كبير من المتوقع ان يصل إلى 13 الفا % هذه السنة كما أعلن صندوق النقد الدولي. بذذلك تكون العملة الوطنية قد خسرت خلال 10 سنوات 6 أصفار لأن الحكومة طرحت في 2008 إبان رئاسة الرئيس الراحل هوغو تشافيز عملة جديدة سمتها "البوليفار القوي" منتزعة 3 أصفار من البوليفار القديم.