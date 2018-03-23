ميركل: الاتحاد الأوروبي في انتظار تعهد رسمي من واشنطن بشأن الإعفاء الجمركي

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من الحكومة الأمريكية تأكيدا رسميا على استثناء أوروبا من القيود الجمركية المعلنة في الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عقب مشاورات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه لا يمكن الجزم على نحو واضح بكيفية مسار القرارات حاليا.

وذكرت ميركل أنه إذا تم فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل سيرد على ذلك، موضحة أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ رد فعل عندما يرى أن قواعد التجارة العالمية انتُهكت.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن قمة الاتحاد الأوروبي لم تتخذ حتى الآن رد فعل مشترك بسبب عدم التأكد من استثناء الاتحاد من القيود الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على واردات الصلب والألومنيوم.

وكان مفوض الحكومة الأمريكية للشؤون التجارية، روبرت لايتهايزر، أعلن قبل ساعات في واشنطن أنه تقرر بالفعل استثناء الاتحاد الأوروبي من القيود الجمركية، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ قرارا بهذا الشأن.

لكن على ما يبدو لم يحصل القادة في أوروبا على تأكيدات واضحة وتفاصيل بشأن القرار حتى الآن.