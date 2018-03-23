جنوح أكثر من 150 حوتا قبالة سواحل غرب أستراليا

ذكرت إدارة الثروة السمكية الأسترالية أن أكثر من 150 حوتا جنحت اليوم الجمعة قبالة سواحل غرب استراليا، مما تسبب في إغلاق أحد الشواطئ وإصدار تحذير من أسماك القرش.

وأضافت الادارة في بيان أن مجموعة معظمها من الحيتان الطيارة ذات الزعانف القصيرة جنحت في خليج "هاملين" في منطقة أوجاستا، على بعد 315 كيلومترا جنوب مدينة بيرث.

وتابعت الادارة أن حوالي نصف حيتان المجموعة نفقت بالفعل.

وأغلقت السلطات أيضا جميع الشواطئ بين خليج هاملين ومنطقة بورانوب حتى إشعار آخر، بينما كانت تحاول معالجة هذا الامر.

وصدر تحذير من أسماك القرش بسبب وجود العديد من جيف الحيتان، حسب البيان.

ويبلغ طول الحيتان الطيارة قصيرة الزعانف مكتملة النمو خمسة أمتار وتزن ثلاثة أطنان، وهي تعيش في معظم المياه في مختلف أنحاء العالم.

وقال صياد الاسماك جراهام باتيمان الذي أبلغ السلطات بشان هذه الواقعة في تصريحات لقناة "إيه.بي.سي" الاسترالية "بينما كنا نبحر من المرسى، وجدنا أربعة أو خمسة حيتان. أعتقد أن هناك المزيد على الشواطئ".

وفي عام 2009، نفقت أكثر من 80 من الحيتان الطيارة والدلافين في جنوح جماعي للحيتان في خليج هاملين.