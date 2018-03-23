المدينة الصناعية في نجران خيارات تصنيعية ومجالات للاستثمارات المتنوعة

تعد المدينة الصناعية بنجران التي تأسست عام 2003م، من المدن الصناعية الواعدة بالمملكة التي يعول عليها كثيراً لاستيعاب العديد من الخيارات التصنيعية لتكوين قاعدة صناعات متنوعة وحديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية المستدامة.

وتمتد المدينة الواقعة على طريق (الحصينة - حبونا) على مساحة إجمالية تقدر بـأربعة ملايين متر مربع، وقد تم تطوير مساحة 800 ألف متر مربع منها في المرحلة الأولى، تلاه تطوير (3,2) ملايين متر مربع في المرحلة الثانية، وتشمل المشاريع المنفذة فيها خدمات البنية التحتية من شبكة الطرق، وشبكة التغذية الكهربائية، وخزان المياه، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة اتصالات بتقنية (4G).

وتتميز المدينة الصناعية بنجران بموقعها المتميز على بعد 70 كيلو متراً عن وسط المدينة، وعلى مسافة 1,8كيلو إلى الغرب من طريق (نجران - الرياض)، وبقدرتها على تأمين مختلف متطلبات البيئة الاستثمارية الصناعية، لما تتمتع به من ميزات تفضيلية منحتها لها طبيعة أرضها المستوية، ووقوعها في منطقة غنية بالموارد الطبيعية والمواد الأولية، وتوفر الأراضي، الأمر الذي يتيح لها ميزة التوسع المستقبلي.

وتحتضن المدينة حالياً 38 مصنعاً ما بين منتجٍ وقائم، وتحت التأسيس، وتعمل المنتجة منها في مجالات صناعة الجرانيت والحجر الطبيعي، والبلوك، والخرسانة الجاهزة، والمنتجات الإسمنتية، إضافة إلى الصناعات البلاستيك، فيما تتمثل الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في محطة وقود، ومواقع للخدمات اللوجستية وغيرها من فرص الاستثمار التجاري المشجعة على الاستثمار والإنتاج.

ولدعم المدينة الصناعية بنجران وتشجيع المستثمرين خصصت "مدن" العديد من الحوافز، مثل استئجار الأراضي الصناعية لمدد طويلة وبأسعار تشجعيه تبدأ من ريال للمتر المربع سنوياً، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75%، كما دعمت رواد ورائدات الأعمال بمصانع جاهزة ذات مواصفات نموذجية، إلى جانب الإعفاءات الجمركية التي تقدمها للمواد الخام والآلات الداخلة في الصناعة والبرامج التي تدعم تدريب وتوظيف السعوديين بالمدن الصناعية، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع "مدن".

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية بالمدينة الصناعية بنجران، أوضح المهندس مانع عبدالله هركيل، أحد المستثمرين في مجال صناعة الجرانيت، أن مدينة نجران الصناعية مكتملة التجهيزات من حيث توفر المساحات والطرق وخدمات البنية التحتية، ومناسبة تسعيرة المتر المربع وانخفاضه مقارنة بالمدن الصناعية الكبرى بالمملكة، بما يشجع على إنشاء المشروعات الاستثمارية ويجذب المستثمرين لها، نظراً لما تتميز به من موقع قريب من المواد الأولية الخام المتوفرة بشكل كبير بالمنطقة وخصوصاً الجرانيت الذي تشتهر به نجران محلياً وعالمياً ويمثل مخزوناً كبيراً بالجبال الواقعة في بئر عسكر، وعاكفة، والحصينية، ودحضه وغيرها من الجبال المنتشرة بالمنطقة ويمكن استخراجه وتصنيعه لسنوات طويلة قادمة - بإذن الله -،إضافة إلى المنتجات الإسمنتية والصناعات البلاستيكية، وإعادة التدوير التي تتوفر بالقرب من المدينة الصناعية، ووجود الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة من خريجين جامعة نجران والكلية التقنية والمعهد الصناعي.

وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية تمثل سوقاً جيداً لمنتجات المدينة الصناعية بنجران نظراً لقربها وللكثافة السكانية الكبيرة في منطقتي عسير وجيزان، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على مواد البناء بشكل متزايد ومستمر للسنوات القادمة، وذلك لمناسبة أسعار وجودة المنتجات التي تنتج بالمدينة الصناعية بنجران بالمقارنة بالمدن الصناعية الأخرى بالمملكة الذي أسهم فيها انخفاض تكاليف الإنتاج من حيث النقل وإيجارات المصانع وتوفر المواد الخام القريبة من المدينة في منافسة الأسعار التي تقدم للمستهلكين سواء في منطقة نجران أو المنطقة الجنوبية بشكل عام.