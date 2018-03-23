انفجار مصنع للألعاب النارية شرق الهند يوقع 5 قتلى

لقي خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم جراء انفجار ضخم في مصنع غير مرخص للألعاب النارية يجري تشغيله داخل منزل في شرق الهند، حسبما أفادت الشرطة اليوم.

وتعرضت خمسة منازل بالقرب من المصنع الواقع في منطقة نالاندا بولاية جهارخاند، لأضرار بالغة بعد الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة، كما أصيب 16 شخصًا.

وتعد المصانع غير القانونية للألعاب النارية، التي تعمل بدون تراخيص ولا تتبع لوائح السلامة، شائعة في الهند ويتم الإبلاغ عن انفجارات عرضية من وقت لآخر. وقتل 25 شخصًا في حادث مماثل وسط الهند في يونيو الماضي.