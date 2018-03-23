الصين لأمريكا: لا نريد خوض حرب تجارية لكننا أيضا لا نخشى خوضها

وجهت الصين الجمعة تحذيرا الى الولايات المتحدة من انها "لا تخشى ابدا من حرب تجارية" وذلك غداة فرض واشنطن لرسوم على منتجات صينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية ان "الصين لا تريد خوض حرب تجارية، لكنها ايضا لا تخشى من حرب تجارية". ونشرت الصين الجمعة قائمة برسوم محتملة قد تفرضها على واردات اميركية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار وذلك كرد على العقوبات الاميركية التجارية الجديدة.