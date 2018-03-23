«زين السعودية» و«أزار الخليج» توقعان اتفاقية جديدة تستهدف نمو قطاع الأعمال

في خطوة من شأنها دعم أعمال الشركة، أبرمت "زين السعودية" اتفاقية جديدة مع شركة "أزار الخليج للخدمات التجارية المحدودة" تهدف من خلالها إلى زيادة مستوى مبيعات الشركة، وتقديم حزمة من الخدمات للسوق المحلية، حيث من المتوقع أن تنعكس إيجابا على نمو قطاع الأعمال لدى الشركة.

من جهته قال بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لــ "زين السعودية": "نحرص على تعزيز قوة قطاع الأعمال عبر حزمة من الاتفاقيات والشراكات المهمة، حيث نتطلع إلى أن يكون لهذه الاتفاقيات أثرا إيجابيا على أداء الشركة التشغيلي، ولا سيما أنها تقدم جملة من حلول قطاع الأعمال، التي ستعزز من زيادة إيرادات الشركة.