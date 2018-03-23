مصرف الراجحي يقيم لقاء «حلول مبتكرة لتنمية أعمالك» بحضور كبرى الشركات

أقام مصرف الراجحي يوم الثلاثاء الماضي لقاء لعملائه من الشركات والمؤسسات تحت عنوان "حلول مبتكرة لتنمية أعمالك" بحضور ستيف برتاميني الرئيس التنفيذي للمصرف وماجد بن عبد الرحمن القويز مدير عام المجموعة المصرفية للشركات ومسؤولين من قطاعات مصرفية الشركات والخزانة والمصرفية الخاصة.

وتم خلال اللقاء استعراض أحدث الحلول المصرفية المقدمة لقطاع الأعمال مثل منتجات إدارة النقد والسيولة وخدمات التجارة الدولية كتمويل الموردين والذمم المدينة، إضافة إلى منتجات الخزينة من منتجات التحوط وتقلبات أسعار صرف العملات وأسعار أرباح التمويل.

كما تم الحديث عن الخدمات المصرفية الخاصة والتميز المقدمة للعملاء مع استعراض نظره شامله عن الاقتصاديات والأسواق العالمية واتجاهاتها قدمتها " ثومسون رويترز" لمسؤولي وعملاء المصرف.

واعتبر ماجد القويز تبني المصرف لهذه اللقاءات التي درج على تنظيمها في مختلف المناطق كل عام يعكس مدى حرصه على توفير الحلول المصرفية والمنتجات الجديدة وإطلاع العملاء على آخر تطورات المصرف في قطاع الشركات، إضافة إلى النقاش المفتوح مع العملاء الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجههم والطموحات المستقبلية، كما يرسخ التزام مصرف الراجحي بتعزيز أواصر الشراكة مع عملائه بمختلف قطاعات الأعمال.

وأكد أن مصرف الراجحي يحرص على تطوير خدماته المصرفية للشركات لتلبية تطلعاتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم العصرية التي تتطور وتنمو باستمرار وبوتيرة سريعة، ويحقق الارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية للشركات، مشيرا إلى استمرار تقديم الحلول المبتكرة والرائدة التي يقدمها المصرف لقطاع الشركات الذي حقق فيه أخيرا تميزا لافتا من خلال اعتماده على بنية إلكترونية متقدمة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم، وفريق عمل متميز يسعى دوما لتقديم الأفضل، لافتا إلى تبني المصرف مفهوم العلاقة الشاملة مع العملاء وخدمتهم بكل الوسائل وفي المجالات الممكنة كافة.