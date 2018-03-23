«موبايلي» تسابق الزمن نحو مستقبل أذكى وتعد برنامجا يتعلق بإنترنت الأشياء بالشراكة مع «إريكسون»

تعد شركة اتحاد اتصالات موبايلي، بالشراكة مع شركة إريكسون، برنامج عالم إنترنت الأشياء، حيث يعتبر البرنامج الأول من نوعه في المملكة، الذي يهدف إلى إيجاد منصة تنافسية بين طلاب الجامعات ومنسوبيها للمشاركة في تطوير إنترنت الأشياء محليا ودوليا، ويأتي ذلك لحرص "موبايلي" على التقدم ومواكبة أحدث التقنيات التي يتم الاعتماد عليها حول العالم، وتأخذ "موبايلي" على عاتقها، تماشيا مع الرؤية الطموحة، المسؤولية لوضع المملكة في مقدمة الدول فيما يخص عصر إنترنت الأشياء.

وقد تم توقيع اتفاقية شراكة عالم إنترنت الأشياء بين "موبايلي" و"إريكسون" خلال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة في برشلونة، حيث وقع من جهة "موبايلي" المهندس أحمد أبو دومة الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جهة إريسكون رافية إبراهيم رئيسة إريسكون في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى دعم وتسهيل وجود منصات متاحة للشباب السعودي للمشاركة والإبداع في مضمار إنترنت الأشياء، كونه آخر التوجهات التقنية الداعمة للتحول الرقمي.

يذكر أن "موبايلي" رعت وشاركت بفعالية في المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الأول لإنترنت الأشياء، وتأتي رعاية الشركة كونها إحدى الشركات التي تمتلك بنية تحتية تعد الأفضل في آسيا والشرق الأوسط، حسب التصنيفات العالمية لمراكز بياناتها.