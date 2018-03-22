المعجل: الدين المتبقي .. 40 مليونا

أكد تركي المعجل عضو إدارة نادي الشباب المسؤول عن ملفي الاستثمار والقضايا، أنهم وجدوا على النادي قرابة الـ 14 قضية تم إغلاق سبع منها؛ لأن الأحكام التي صدرت فيها إلزامية وتترتب عليها عقوبات تتجاوز مبالغها 30 مليون ريال، سدد منها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة 70 في المائة تقريبا، بينما تكفّل الأمير خالد بن سلطان وأبناؤه بالمبالغ المتبقية".

وتابع: "هناك سبع قضايا أخرى منظورة تراكمت خلال المراحل الماضية ولكن لم تصدر فيها أحكام حتى الآن، الديون المتبقية على النادي حاليا تصل قرابة الـ 40 مليون ريال، تسعى الإدارة للتوصل إلى حلول مناسبة لها، قبل التفرّغ لخطة التحضيرات الخاصة بالموسم المقبل".

وأشار إلى أنهم عملوا خلال الأشهر الماضية على تجهيز ملف المنتج الذي لا بد من توافره لإقناع الرعاة الراغبين في الشراكة مع أي نادٍ، مشيرا إلى أنهم سيصدرون الكتيب الخاص به خلال الأيام المقبلة ليقدّم مباشرة للشركات التي ترغب في رعاية نادي الشباب، وقال: "حتى الآن تعاقدنا مع شركة للمياه، وأخرى للملابس، وأخيرا الشراكة مع اتحاد الكاراتيه، ورغم أن هذه خطوات أولوية إلا أنها تعتبر جيدة، الآن نعمل على إحضار راعٍ يتسلم ملف الاستثمار، ونتمنى أن نتوصل معه إلى اتفاق مفيد للطرفين".