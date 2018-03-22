الياقوت: سنتمسك بالقشة حتى الرمق الأخير

شدد جاسم ياقوت رئيس نادي القادسية سابقا، أن النادي يحتاج إلى وقفة صادقة هذا الوقت أفضل من أي وقت آخر، وقال: "ليس هناك وقت للانتقاد، الفريق حاليا يقدم مستويات جيدة، لكن ينقصه قليل من الحظ".

ويصارع القادسية مع الرائد وأحد في قاع ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتاج إلى خمس نقاط من أصل ستة ليضمن البقاء رسميا في المسابقة.

ويحتل القادسية المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة، خلفه الرائد بـ 20 نقطة، ثم أحد 18 نقطة، وتبقت جولتان قبل ختام الدوري.

وأوضح الياقوت أن فريقه يقدم مستويات يستحق بها البقاء في الدوري، وقال: "آخر هذه المستويات كان أمام الهلال في الجولة الماضية، خسر بهدف وحيد، لو كان هناك حظ لكسب مباراة الهلال، الفريق لعب في الشوط الثاني وقدم مستوى جيدا".

وأضاف: "أعطني حظا وأرمني في البحر، القادسية لديه مباراتان مهمتان أمام أحد والنصر، سنلعب أمام أحد وهو فريق منافس، بصراحة أحد فريق قوي رغم المركز الذي يوجد فيه، علينا الاهتمام بهذه المباراة، الفوز في هذه المباراة سيمنحنا البقاء، وعلى لاعبي الفريق إدراك ذلك إضافة إلى الوقفة من الجميع".

وعن رأيه بالمدرب الوطني بندر باصريح، قال الياقوت: "باصريح مدرب جيد، الفريق قدم مستويات جيدة منذ تسلمه الفريق، مدرب مجتهد، يكفي أن قبل المهمة في هذا الوقت الصعب، ويلعب حسب الإمكانات المتوافرة لديه ومع ذلك يقدم الفريق مستويات مميزة معه، يجب أن لا نظلم بندر، حينما تسلم الفريق، اللاعبون الموجدون تم تسجيلهم خلال مدربين سابقين، ما يعني أن بندر سيلعب باللاعبين الموجودين لديه، أعتقد أنه معذور في النتائج التي حققها".

وعرج الياقوت بالحديث عن كثر الانتقادات التي تأتي للإدارة الحالية، مشددا على أن هذا الأمر لا ينفع الآن، وقال: "إذا فات الفوت لا ينفع الصوت، علينا الآن أن نقف مع القادسية حاليا، عدم محاسبتهم في هذا الوقت، إذا انتهى الدوري وبقينا أو هبطنا سنجتمع ونخطط مع الإدارة الحالية أو أي إدارة مقبلة عن وضع الفريق، أن يكون هناك مصالحة بين الجميع، هذا الكلام سابق لأوانه وننتظر إلى النهاية".

وفي سؤال عن وضع القادسية كل موسم ومنافسته على الهبوط وهل هناك حل لذلك، أجاب الياقوت: "بصراحة هذه هي الإمكانات الموجودة لدى الفريق، هذه الإمكانات من قل الدعم المادي، هذا الموسم أيضا الفريق عانى من تغيير ثلاثة مدربين ولاعبين، الظروف لم تساعده، يجب علينا أن نقف على خط واحد من إدارة، أعضاء شرف، مدربين، لاعبين، وجماهير لنكون سلسلة متواصلة لينهض الفريق من جديد".

وختم: "يجب علينا الآن أن نتمسك بالقشة حتى الرمق الأخير، تبقت جولتان وفيهما ست نقاط رغم قوة المباراتين، بقاء القادسية من صالح الكرة في المنطقة الشرقية".