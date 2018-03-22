مروان: فرقوا بيني وبين يحيى

وصف مروان عثمان «مواليد»، المعار لنادي ليجانيس الإسباني، الذي ظهر بمستويات جيدة مع فئة الشباب، قبل تصعيده إلى الأولمبي، تجربته الاحترافية في الملاعب الإسبانية، بأنها تختلف في كثير من التفاصيل، مقارنة بما اعتاده في السعودية، قبل أن يمضي عقد الإعارة بصحبة ثمانية من زملائه في كانون الثاني (يناير) الماضي، في ضوء الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للرياضة مع رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا». وكشف مروان، في أول حوار لصحيفة سعودية مع أحد المحترفين التسعة في الدوريات الإسبانية، أن التواصل بينه وبين زملائه شبه منقطع، عطفا على الاحترافية التي تفرض عليهم العمل اليومي، وملاحقة الوقت لاكتساب التطوّر بأسرع ما يمكن، موضحا أن كل شيء اختلف، سواء في التدريبات أو الأساليب الفنية. واعتبر مروان، أن الهدف الذي أحرزه مع ليجانيس في المباراة التي جمعت الأخير أمام سيسينا، وكسبها الأول 8/0، يعتبر محفزا له لتقديم الأفضل، مبينا أنه لولا الدعم الكبير من قبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، لما حظي المواليد بالفرصة الاحترافية التي لا تقدّر بثمن.. إلى تفاصيل الحوار..





￼ كيف تمضي تجربتك الاحترافية حتى الآن؟

بكل صراحة، التجربة رائعة حتى الآن، بدأت بالانسجام مع زملائي الجدد، نجحت في تكوين علاقات مميزة معهم، وكذلك الأجهزة الفنية وبقية مكوّنات النادي، أتطوّر بدنيا وفنيا مع الفريق ولله الحمد.



حدثنا عن الفوائد حتى الآن بتفصيل أكثر؟

بدأت أتعلم جوانب تدريبية متطوّرة، تمارين مختلفة ليست كالتي اعتدناها في السعودية، يجب ألا ننسى أننا نتحدث عن الدوري الإسباني الذي يعتبر الأقوى على مستوى العالم.



تمنيت اللعب في الدوري السعودي قبل الاحتراف؟

كل لاعب يتمنى اللعب في الدوري السعودي، أنا حالياً معار من نادي الشباب لليجانيس، الأهم أنني أرغب في الاستفادة الكبيرة من هذه التجربة وأسعى إلى الاستمرار في الاحتراف الخارجي.



وماذا عن الصعوبات اللغوية؟

أي شيء جديد قد يكون صعباً في البداية لكنني الآن أصبحت أعرف عددا من الكلمات الإسبانية، وأهم شيء تعلمت بعض المصطلحات الرياضية التي نستخدمها كثيرا في التدريبات.



والاختلاف في العادات؟

حياتهم مختلفة عن طبيعة النمط في السعودية، لكن ربما هذا الأمر لا يؤثر فينا كثيرا، إذ إن مهمتنا محدّدة في إسبانيا، العمل اليومي، والتدريبات، مع أهمية النوم مبكرا، هذا هو الاحتراف الذي أعرفه، أحياناً عندما يكون لديّ الوقت أخرج للتنزه قليلاً بالقرب من سكني "أغير جو".



هل كنت تتطلّع إلى الانضمام للفريق الأول أكثر ￼ من شباب ليجانيس؟

أنا من مواليد 1999 ما يعني أهمية التحاقي بفئة الشباب، الجهاز الفني لليجانيس فضّل لعبي مع هذه الفئة، بعد المباراة الأخيرة تم تصعيدي للأولمبي ولعبت 90 دقيقة، سجلت أول هدف رسمي في تجربتي الاحترافية عن طريق ركلة جزاء خلال اللقاء الذي جمعنا بفريق سيسينا، الذي كسبناه يومها 8/0، عموما متى ما طلبني الفريق الأول فسأكون حاضرا لإثبات نفسي، "ما عندي مشكلة".



هل تتواصل مع يحيى الشهري زميلك في ليجانيس؟

كنت على تواصل مع يحيى في بداية المشوار الاحترافي لأننا كنا نسكن في نفس الفندق، لكن بعدها تم تغيير مكان إقامته ففرقوا بيننا، ما أسهم في ابتعادنا بحكم أننا لا نمتلك الوقت في ظل تركيزنا على التدريبات.



هذا يعني أن التواصل بين اللاعبين التسعة نادر؟

تواصلنا شبه مقطوع، لأن كل واحد منا في مدينة منفصلة عن الأخرى، لا نمتلك الوقت إذ إن كل لاعب يحرص على تطوير نفسه واستغلال الوقت بالشكل الأمثل، سعيا إلى الظهور في المباريات.



أين تؤدي صلاة الجمعة في إسبانيا؟

صلاة الجمعة نؤديها في مسجد قريب من الفندق الذي أقطنه، أما الصلوات اليومية ففي مقر سكني.



ربما تفتقدون إلى بعض الوجبات في إسبانيا؟

"يضحك".. بكل تأكيد، لكن هناك مطاعم عربية كثيرة تقدّم وجبة الكبسة مع اللحم والأرز والمقبلات الرائعة، بشكل عام الأكل جيد والحمد لله.



أين مروان من مونديال روسيا؟

أكيد كل لاعب يتمنى هذه اللحظة التاريخية في الظهور بشعار منتخب بلاده في المحفل العالمي، بأمانة هذا الطموح هو المحفّز الأكبر لي حاليا في التدريبات، أتمنى أن أحظى بفرصة الدخول لقائمة الأخضر في مونديال روسيا 2018.



هل توقعت استدعاءك إلى "الأخضر"؟

تم استدعائي إلى قائمة المنتخب السعودي للشباب، تمهيدا للمشاركة في المعسكر الإعدادي الحالي في دبي، لكن إدارة نادي ليجانيس رفضت الطلب عطفا على أهمية المباريات التي تنتظرنا حاليا، وعموما الأمور طيبة إن شاء الله.

￼ من يدعمك في مشوارك الاحترافي؟

لا أستطيع تحديد اسم معين، عائلتي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أصدقائي، لا أرغب في تخصيص اسم محدّد، حتى لا يغضب البعض مني.



حدثنا عن الإسناد الجماهيري؟

الدعم الجماهيري لم يتوقف، إذ إنهم يتابعون أخباري عبر شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر"، أو سناب شات، في كل لحظة أحظى بمساندتهم، ولهم مني كل الشكر.



قبل الإمضاء للشباب.. من كنت تشجع بصراحة؟

أنا لاعب محترف، حالياً أنا لاعب نادي الشباب، المعار إلى ليجانيس، ليس لدي خلاف هذه الحقيقة.



قدوتك في الملاعب السعودية؟

هناك كثير من اللاعبين المميزين في الملاعب السعودية، لكن قدوتي بلا منازع هو الأسطورة محمد نور.



وعالمياً؟

الأرجنتيني لوينيل ميسي، أيقونة نادي برشلونة الإسباني، أتمنى أن أواجهه في الملعب قريبا.



إلى أي مدى يمكن أن يصل مروان في إسبانيا؟

أولا لا بد من التأكيد على أن المرحلة التي بلغناها تظل توفيقا من الله، ثم بالجهد والحماس الشخصي، حضرت إلى إسبانيا برغبة اللعب والتطوير، هذه الفترة لن تكون تجربة عابرة فقط، أتمنى الاستمرار في هذا المستوى واللعب مع أقوى الأندية على مستوى العالم.



هل هناك نادٍ تطمح إلى اللعب له، وهل توقعت أن تقفز إلى الاحتراف بهذه السرعة؟

ثقتي بنفسي كبيرة، لكن إحقاقا للحق فهذه القفزة النوعية لم تكن لتنزل إلى أرض الواقع لولا الله ثم مجهودات أعلى هرم في رياضتنا السعودية، آل الشيخ، الذي أتاح للاعبين المواليد فرصة لا تقدر بثمن، وبعون الله سنكمل المسيرة ولن نخيّب ظنه وظن كل من يدعمنا ويساندنا.



حسنا.. لماذا لم نشاهد أي لاعب من الذين احترفوا بصفة رسمية حتى الآن؟

لا أعلم الأسباب، لكن كل زملائي اللاعبين مميزون، وهذه حقيقة يعلمها الجميع، بإذن الله قريباً سيشاركون ويمثلون الوطن خير تمثيل، بالنسبة إلي لعبت مع أولمبي ليجانيس أساسي في آخر مباراة، وبإذن الله أواصل حتى أثبّت نفسي عنصرا لا غنى عنه في اختيارات المدرب.



هل سيجدّد ليجانيس إعارتك؟

لم يتحدث معي أحد حتى الآن، هذا الأمر في يد إدارة نادي الشباب ونظرائهم في ليجانيس، إن رغبوا في استمراري فعليهم مخاطبة ناديّ الأصل، ولن أمانع، وإن رفض "الشباب" إعارتي فسأعود إلى اللعب في السعودية بكل تأكيد، وأبذل قصارى جهدي.