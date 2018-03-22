الاتحاد السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون

خلال الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم ، مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون ( Raytheon ) والمختصة في مجال التقنيات والابتكارات الدفاعية والأمنية والمدنية.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم مسابقات بين الجامعات في الدفاع السيبراني وكذلك اطلاق برنامج "الرياضيات الحية" للمبرمجين وفرص مشاركة صناعية مع الشركة للمختصين السعوديين.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، والدكتور توماس كينيدي - الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة شركة ريثيون.

وقد صرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة معالي المستشار سعود القحطاني بأن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل فاعل في تطوير قدرات المدرسين وتدريبهم لضمان بناء لبنات قوية في نشر ثقافة الأمن السيبراني والتوعية بأهميته اضافة لإسهام الاتفاقية في التعاون مع الجامعات من خلال اقامة فعاليات ومسابقات مختصة في هذا المجال.