الجوع يفتك بفقراء العالم .. انعدام الأمن الغذائي يجتاح 124 مليون ضحية

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، أن عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا شديدا في الغذاء، وهو ما يشمل المجاعات، قد ازداد بشكل ملحوظ في العام الماضي.

وقالت المنظمة الأممية، بعد نشر "التقرير العالمي حول أزمة الغذاء"، بالتعاون مع وكالات دولية أخرى، إنه في عام 2017 كان ثمة 124 مليون شخص ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي، في حاجة إلى مساعدات عاجلة في 51 دولة، وذلك مقارنة بـ 108 ملايين شخص في 48 دولة في عام 2016.

ووجد التقرير أن "أسوأ أزمات الغذاء في عام 2017 كانت في شمال شرق نيجيريا، وفي الصومال واليمن وجنوب السودان، حيث كان هناك نحو 32 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي وبحاجة إلى مساعدات عاجلة.

وفي جنوب السودان، أعلنت الأمم المتحدة عن وجود مجاعة في أجزاء من منطقة الوحدة الشمالية، خلال الفترة بين شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) من عام 2017 وكانت المرة هي الأولى التي يحدث فيها ذلك بجميع أنحاء العالم منذ عام 2011، وقد خفت حدة الأزمة بفضل زيادة المساعدات الإنسانية.

وتشمل مجالات الاهتمام الأخرى لهذا العام، أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمال شرق نيجيريا، ومنطقة بحيرة تشاد، وجنوب السودان وسورية وليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي الأوسط.

وحذرت المنظمة في وقت سابق، من ارتفاع معدلات فقد وهدر الغذاء، خاصة بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف، ما يكون له آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية خطيرة، داعية إلى زيادة القدرات التقنية والإدارية للجهات المعنية في سلسلة القيمة الغذائية بدءا من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والعمال الزراعيين مرورا بالتجار والمصنعين، من أجل تحسين التنسيق والحفاظ على الجودة والحد من الفقد في أنشطة سلسلة القيمة الغذائية.