الصين سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية وتقاوم الحمائية

قال سفير الصين لدى منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إن بكين تعكف على إعداد حزمة إجراءات للرد على الرسوم الجمركية التي يزمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإعلان عنها، وستتصدى للنزعة الحمائية لكنها ما زالت تأمل في الحوار.

وقال السفير تشانغ جيان جتشن إن الصين تدرس تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد حزمة الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يعلنها ترمب في وقت لاحق اليوم.

وأضاف قائلاً لرويترز "هذا حق مشروع للصين أن تفعل ذلك، لكنني لن استبعد خيارات أخرى، لأنه عندما يقترب الطوفان فإن على المرء أن يعزز دفاعاته لإبقائه بعيدا".

"مداهنة الحمائية التجارية لن تنجح، إذا استسلمت للحمائية فإنك ستخسر مصداقيتك وزعامتك في هذه المنظمة".

