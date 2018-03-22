" البيئة " ترفع الحظر عن استيراد بيض التفقيس والصيصان من 5 دول

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد بيض التفقيس والصيصان من السويد وألمانيا وسلوفاكيا ومنطقة (tennessee) الامريكية ومنطقة ( west-vlannderen) البلجيكية.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن رفع الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، من خلال موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إذ تبين عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال الثلاث أشهر الماضية.

