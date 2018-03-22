لايتهايزر: ترمب سيعفي الاتحاد الأوروبي وآخرين من رسوم الصلب

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترمب لن يطبق رسوم واردات الصلب والألومنيوم الجديدة على الاتحاد الأوروبي وستة شركاء تجاريين آخرين يتفاوضون حاليا على إعفاءات.

وأبلغ لايتهايزر لجنة في مجلس الشيوخ "الفكرة التي لدى الرئيس هي أنه، بناء على مجموعة معايير محددة، ينبغي استثناء بعض الدول، هناك دول نتفاوض معها ليصبح السؤال الواضح الذي تفكرون به، كمسألة تجارية، هو كيف يمكن تطبيق هذا الأمر، لذا فإن ما قرره هو وقف فرض الرسوم فيما يخص تلك الدول".

وقال إن ذلك الإعفاء سيشمل كندا والمكسيك وأوروبا واستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية.