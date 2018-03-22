"الكهرباء" تدعم قطار الرياض بأطول دائرة كهربائية في الشرق الأوسط بطول 22.3 كم

أنهت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ مشروع أحد أطول كابلات النقل في العالم جهد (380 ك.ف) وسعة (2500 ملم2) ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من مشاريع كهرباء قطار الرياض التي تعمل الشركة على تنفيذها وفقا لأحدث المواصفات الفنية العالمية. وأوضح مدير إدارة مشاريع الجهد الفائق بـ "السعودية للكهرباء" المهندس علي الركبان أن الدائرة (9007-9054) التي تربط بين محطة تحويل المترو الجنوب الشرقي على طريق عمر بن الخطاب بمحطة المدينة الصناعية الثانية بطريق الخرج استغرق تنفيذها 24 شهرا وتم تركيب 42 مقطع و 123 وصلة كهربائية وتنفيذ عمليات إنشاءات وحفر نفقي في 7 مواقع (HDD). مشيرا إلى أن طول الدائرة الذي يبلغ 22.3 كم يعد من ضمن أطول الدوائر الكهربائية من نوعها في العالم.

وأشار المهندس الركبان إلى أن المشروع مر بالعديد من المراحل الفنية والتقنية المعقدة.لاسيما وأن الإنشاءات شملت العديد من الأحياء والشوارع المزدحمة والطرق السريعة وتقاطعت مع مشاريع بنية تحتية لجهات أخرى بالمنطقة، حيث تضمنت الطرق التي قطعتها الدائرة طريق الخرج والطريق الدائري الجنوبي وطريق النهضة وطريق المدينة المنورة، وطريق عمر بن الخطاب. وأضاف "نجحنا بفضل الله ثم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بمدينة الرياض في التغلب على العديد من العقبات التي واجهت المشروع مثل التعارض مع مشروع تصريف السيول في حي المناخ، والتقاطع مع خط السكة الحديد ومحاذات المشروع لبعض المصانع والتعارض مع خط غاز أرامكو المغذي لمصنع إسمنت اليمامة". يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من تشغيل الأربع محطات الرئيسية الخاصة بمشروع قطار الرياض ومعظم الدوائر الكهربائية جهد (380 ك.ف) التي تخدم مشاريع قطار الرياض والذي يبلغ طولها 100 كم تقريبا. وجاري العمل على ربط هذه المحطات بالمحطات الفرعية لمشروع قطار الرياض.